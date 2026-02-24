この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

鬼面接官セカニチがゴールドマン内定・常松広太郎に完敗？「過去最高レベル」と唸らせた“経済への洞察”と圧倒的な余裕

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

就活系YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【面接公開】「こんな学生見たことない」ゴールドマン•サックス内定 常松広太郎の凄さを鬼面接官セカニチが徹底解説！」と題した動画を公開した。ゴールドマン・サックスなどの外資系投資銀行に複数内定した慶應義塾大学の常松広太郎氏が登場し、実業家のセカニチ氏を相手に模擬面接を実施。その圧倒的な視座の高さに、セカニチ氏が「過去最高レベル」と舌を巻く展開となった。



動画では、架空の投資銀行「しゅんBank」のマネージングディレクターに扮したセカニチ氏が、鋭い質問を次々と投げかけた。自身の強みについて聞かれた常松氏は、「スケールの大きさ」を挙げ、野球部時代に「ロマン砲」と呼ばれていたエピソードを披露。「最初はバットに当たらなかったが、スタメンを取ると周囲に公言し、努力で裏付けた」と語り、有言実行で結果を出す姿勢をアピールした。



圧巻だったのは、「今100万円あったら何がしたい？」という質問への回答だ。常松氏は少し考えた後、「セカニチさんと眺めの良いバーに行き、良いフレンチを食べ、綺麗な方々をお呼びして宴を開く」と即答。これにはセカニチ氏も「その返しができる学生はなかなかいない」と、常松氏が醸し出す“大人の余裕”を高く評価した。



さらに議論は日本の規制緩和や経済格差にまで発展。セカニチ氏がメディアの構造的な問題を指摘すると、常松氏は「メディアもエリート層であり、結びつきは必然」とした上で、「全員が得できる形で新しい仕組み（利権）を提案していくべき」と持論を展開。学生離れした洞察力に、セカニチ氏は「なんで知ってるの？」「そこまで考えている学生は見たことがない」と驚愕の表情を浮かべた。



面接終了後、セカニチ氏は常松氏を「No.1、No.2レベルの逸材」と大絶賛。「ファンになった」と語り、動画内での約束通り、実際に飲みに行くことを誓って対談を締めくくった。