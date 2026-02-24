乃木坂46、＜真夏の全国ツアー2026＞全国8都市で開催決定
乃木坂46＜真夏の全国ツアー2026＞の開催が発表になった。
これは＜5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』＞のライブ会場で発表になったもので、福井公演を皮切りに神奈川・北海道・広島・大阪・宮城・福岡、そしてファイナル公演の東京と全国8都市18公演を開催する。
5期生の井上和は「18公演ということで、過去最大のツアーとなります！夏の思い出一緒に作りましょう！」と意気込みを述べた。
乃木坂46は4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の発売を控えており、センターは5期生・池田瑛紗が務める。5月には＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞東京ドーム公演3デイズも発表したばかり。グループの勢いは増すばかりだ。
■ライブ情報
＜IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC>
2026年3月15日 東京都・国立代々木競技場 第一体育館
＜41stSGアンダーライブ＞
2026年3月17日・18日・19日 東京都・ぴあアリーナMM
＜CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026>
2026年4月3日 神奈川県・Kアリーナ横浜
＜14th YEAR BIRTHDAY LIVE＞
2026年5月19日・20日・21日 東京都・東京ドーム
＜真夏の全国ツアー2026＞
6月13日(土)・14日(日) 福井県・サンドーム福井
6月24日(水)・25日(木) 神奈川県・横浜アリーナ
7月4日(土)・5日(日) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
7月11日(土)・12日(日) 広島県・広島グリーンアリーナ
7月15日(水)・16日(木) 大阪府・大阪城ホール
7月25日(土)・26日(日) 宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナ
8月8日(土)・9日(日) 福岡県・マリンメッセ福岡A館
8月20日(木)・21日(金)・22日(土)・23日(日) 東京都・明治神宮野球場
■41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」
2026年4月8日(水)発売
CDショップ予約 http://nogizaka46.lnk.to/20260408_41stSingle_CD
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-A / SRCL-13660〜13661 / ￥2,000(tax in)
初回仕様限定盤TYPE-B / SRCL-13662〜13663 / ￥2,000(tax in)
初回仕様限定盤TYPE-C / SRCL-13664〜13665 / ￥2,000(tax in)
初回仕様限定盤TYPE-D / SRCL-13666〜13667 / ￥2,000(tax in)
★初回仕様限定盤・封入特典★
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真1枚封入（各TYPE別35種より1枚ランダム封入）
【通常盤/CDのみ】
通常盤 / SRCL-13668 / ￥1,200(tax in)
関連リンク
◆乃木坂46 オフィシャルサイト
◆乃木坂46 オフィシャルX
◆乃木坂46 オフィシャルInstagram
◆乃木坂46 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆乃木坂46 YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」
◆乃木坂46 オフィシャルTikTok