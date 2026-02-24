06年トリノ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ（HP）日本代表でタレント・成田童夢（40）が24日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ミラノ・コルティナ五輪で金メダルを獲得した日本人アスリートが、エコノミークラスで帰国した件について私見を展開した。

成田は22日にXで「『国の英雄』が心身ともに疲弊した状態で相応の待遇を受けられない。本当にこのままでいいのでしょうか？この現状を変えていくべきではないのでしょうか？」と投げかけ、さまざまな声が寄せられていた。

そして24日には「厳しい声も含め、これほど多くの方が向き合ってくださることを私は大変嬉しく思います」とし「『アスリート＝偉い』とか『特権階級』だなんて微塵も思っていません。一人の人間として自立して生きるべきなのは当然です。ただ、今の日本のアスリートはあまりに蔑ろにされすぎています」と私見を展開。

また「五輪憲章（第40条）などのルールで、選手が自分の力で稼ぎ環境を整える『自立』の自由を奪っておきながら、十分なサポートも敬意も払われない。これでは「『挑戦しろ、でも失敗したら謝れ、待遇は我慢しろ』という、逃げ場のない負担を強いているのと同じです。私はこの歪な構造そのものを変えたい」とつづっていた。