この記事は2025年11月12日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

PCスタンドに9つのポートが搭載され、折りたためばPCを保護するスリーブにもなる。この機能リストを見たとき、働き方をより快適にしてくれそう。そんな予感を覚えました。

「utendors スタンドHUB」がスペック上の数字だけでなく、日々の細かなストレスをどれだけ軽くしてくれるのか。実際に使ってみた率直な感想をお届けします。

ビジネスシーンに馴染む上質レザー

「utendors スタンドHUB」の素材は手触りの良いPUレザー。マットで落ち着いた色合いは、どんなビジネスシーンにも自然に溶け込んでくれそうです。しっとりとした手触り、丁寧なステッチ。これがPCスタンドや多機能ハブにもなるというのですから期待が高まります。

まずはスリーブとして14インチのノートPCを収納してみます。PCの重みで形が崩れるかと少し心配していましたが、内蔵された芯材がしっかりしているのかカッチリとした形状を維持。これなら日々の通勤バッグの中でも、安心してPCを任せられそうです。

ワークスペースが即セットアップできる

この製品のコンセプトは、モバイル空間があっという間に整うというもの。正直なところ少し大げさでは？ と思っていましたが、実際に試してみて納得しました。

バッグから「utendors スタンドHUB」を取り出し、展開されたマウスパッドにマウスを置く。マグネット式のスタンドを立て、PCを設置…この一連の作業が、本当にものの十数秒で完了してしまうんです！

必要に応じてケーブルを繋げば、そのままHUB機能が使用可能に。スマートに作業を開始できるこのスピード感は、大きな武器になるでしょう。

充実のポート性能。長時間作業も安心

次にこのスタンドHUBの要である多彩なポート性能を試すべく、手持ちのデバイスを接続してみました。

HDMIで外部モニターに出力しつつ、1つのUSB-Aポートにワイヤレスマウスのレシーバー、もう1つにはUSBマイクを。1つのUSB-Cポートでスマホを給電しながら、もう1つには外付けSSDを…。

この高負荷な状況で、SSDからのデータ転送とPC作業を並行しても、転送速度に目立った低下は感じられません。さらに驚いたのは、HUB本体がほとんど熱を持たなかったこと。これなら長時間の作業でも安心して集中できると感じました。

目線が上がって無理のない姿勢をキープ

そして、個人的に最も恩恵を感じたのが、スタンドとしての優秀さです。これまでノートPCをデスクに直置きしていたときはどうしても猫背になりがちで、長時間の作業後には首や肩にずっしりとした疲労が溜まっていました。

しかし、「utendors スタンドHUB」を使うと目線が自然と上がり、無理のない姿勢で画面に向き合えます。その結果タイピングはスムーズになり、長時間の作業も以前より楽に感じられます。一度この快適さを知ってしまうと、もうスタンドなしの環境には戻れそうにありません。

仕事に必要な道具をミニマイズし、どこでも一瞬で理想のワークスペースを構築。さらには姿勢を保ちやすくしてくれる。

今回、「utendors スタンドHUB」を試してみて、リモートワークやハイブリッドワークが中心の現代のビジネスパーソンにとって、「持ち運べるワークスペース」と呼びたくなるポテンシャルを秘めていると感じました。

このガジェットが、自身のワークスタイルにどんな変化をもたらしてくれるのか？ その可能性の全貌を、ぜひプロジェクトページで確かめてみてください。

Source: CoSTORY

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。