ZIPAIRが、2026年2月から3月にかけて、日本からフロリダ州オーランドへの「史上初」となる直行チャーター便（旅客便）を運航します！

アジアからオーランドへ向かう初の試みとなる、歴史的な直行フライトが実現しました。

ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートをはじめとする多くの観光施設が集まるオーランドへ、新しい旅の扉を開きます。

ZIPAIR「成田〜オーランド 直行チャーター便」

運航期間：2026年2月23日(月・祝)〜3月15日(日)

フライト区間：成田国際空港〜オーランド国際空港

使用機材：ボーイング787

座席数：290席（※オーランド発のお帰り便は約230席）

オーランドにはウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートなど、魅力的なテーマパークが多数存在します。

家族や友人、あるいは一人旅など、さまざまな冒険をZIPAIRがサポート！

利用者の「行きたい」という気持ちをまっすぐつなぐため、この直行チャーター便が実現しました。

機材には優秀なボーイング787を使用しています。

通常は貨物も搭載しますが、このフライトでは乗客と手荷物のみを載せることでオーランドへの直行便を可能にしています。

オーランドから成田へ向かう復路のフライトは偏西風に向かって飛ぶため、290席のうち約230席に制限して運航するという工夫が凝らされています。

運航スケジュールと特別な体験

この運航を記念し、ディズニー・ディスティネーション・インターナショナルとの共同プロモーションも実施されます。

チャーター便の利用者限定で、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート滞在中に楽しめる特別な体験を用意。

プライベートな空間で楽しめる「スペシャル・キャラクターグリーティング」や、エプコットの人気ナイトショーを特別エリアで鑑賞できる“ルミナス・デザートパーティー”などがラインナップされています。

さらに、東京・成田発の便に搭乗する方全員に、ウォルト・ディズニー・ワールドのグッズがプレゼントされる嬉しい特典付きです。

ZIPAIR 西田 真吾 氏 コメント

ZIPAIRの西田氏は、初就航前の挨拶で、以下のように期待を込めて語ってくださいました。

このフライト、直行便でございますが、アジアからオーランドへ向かう直行便、初の試みでございます。

オーランドにつきましては皆様の方がよくご存知かもしれませんが、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートをはじめとする多くの観光施設、テーマパークがございます。

皆様の旅、あるいは冒険、これを私どもZIPAIRがお手伝いできること、誠に光栄に存じます。

普通の航空会社がこれまでやってきていないということには理由がございまして、今回私どもこの787の飛行機、お客様とお客様の手荷物だけを載せて飛んでまいります。

普通の航空会社、我々の定期便ですと、貨物をその他に載せたりするんですけれども、我々これをすっぱり諦めて、お客様だけに特化する。

お帰り便、オーランドから成田へ向かう飛行機は、偏西風に向かって飛ぶことになりますので、我々の787をもってしてもお客様を満席にできない。

我々の飛行機290席ございますが、230席程度のお客様しかお乗せできないと。

こういった工夫をしてのチャーター便の運航でございます。

いますぐこれを定期便にと、言いたいところですが、なかなかまだ難しいところもございます。

ですが、このチャーターフライトがまたシリーズ化される、次のニュースが聞こえてきたときには、ああこの初便に付き合ってやったなと皆様が思い出していただける日が来ると信じております。

ZIPAIR、これからも日本、そして世界中の皆様にエアラインとして新しい選択肢を提供できるエアラインで、航空会社でありたいと思っております。

アジアからオーランドへの直行フライトによる、快適な旅の提案。

ZIPAIR「成田〜オーランド 直行チャーター便」の紹介でした。

