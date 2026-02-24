Image: リムルフィット

ソファで動画を観ているときや、デスクで仕事に集中しているとき。そんな何気ない時間が、そのままトレーニングに変わったらうれしいですよね。

「運動のために着替えて外出する」という手間を省き、日常のなかに運動を組み込む。

そんなタイパ重視の発想から生まれたのが、EMS搭載の電動ステッパー 「EMS Step Walker」です。

座ったまま、リラックスタイムを運動の時間に

※今回のリターンはシルバー×ブラックのデザインのみです。 Image: リムルフィット

運動を始める際、一番の壁になるのが「時間をつくること」ではないでしょうか。正直、仕事終わりにジムへ行くのは気合がいりますよね。このマシンなら、テレビを観ているときや読書をしているとき、ペダルに足を乗せるだけでOK。自動でペダルが動くので、目の前の楽しみに意識を向けたまま運動できます。

出しっぱなしでいい。リビングに馴染むデザイン

Image: リムルフィット

機能は申し分ない運動器具も、クローゼットの奥にしまい込んでしまうと使わなくなりがち。その点、「EMS Step Walker」はインテリアを邪魔しないスッキリとしたシルバー×ブラックのデザインです。出しっぱなしにできるので、思い立ったときにすぐ使えますね。

また、25dB（自社調べ）の静音設計なので、夜間の使用や、家族が隣にいるときでも気兼ねがいりません。「すぐに使える状態にあること」は、習慣化するための大切な特長です。

1日約10分。EMSがサポートする効率的なアプローチ

Image: リムルフィット

「ながら」でできる手軽さに加え、短時間で効率よく動けるのもポイント。その秘密は、搭載されたEMS（筋電気刺激）にあります。

・リズミカルな刺激がふくらはぎやすねといった、歩行を支える筋肉群に直接アプローチ ・負荷レベルを10段階で調整可能 ・1日わずか約10分からでOK（※1回の連続使用は20分まで）

ペダル運動による「動きのサポート」とEMSによる「筋肉への刺激」が融合することで、座ったままでも効率的なトレーニングが成立。忙しい毎日のなかでも、10分程度なら無理なく続けられそうですよね。

もうスケジュール帳に「運動の時間」と書き込む必要はないかもしれません。

くつろぎの時間も、デスクワークの時間も、自分をケアする時間にできる。

「EMS Step Walker」は、今のライフスタイルを崩さずに、運動習慣をサポートしてくれる存在です。運動不足がちょっと気になっている方、以下リンクより詳細をチェックしてみてはいかがでしょうか。

Image: リムルフィット

