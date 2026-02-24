全長5m級の存在感！ 中国専売の上級ミニバン

ホンダ「エリシオン」は、中国市場で展開される高級ミニバンです。2025年8月26日にはマイナーチェンジが行われ、フロントデザインを中心に大きな進化を遂げました。

初代エリシオンは2004年に登場し、「ステップワゴン」や「オデッセイ」を上回る上級ミニバンとして位置づけられていました。日本では2013年に販売を終了しましたが、中国ではその後もモデルが継続されています。

現在販売されているのは2016年に登場した2代目モデルで、日本仕様の5代目オデッセイと基本構造を共有しつつ、中国市場向けに高級志向のデザインを採用しています。

パワートレインは2リッター直列4気筒エンジンを組み合わせたハイブリッド「e：HEV」のみ。2025年8月下旬に発表されたマイナーチェンジ版もこの構成を踏襲しています。

ボディサイズは全長4951mm×全幅1842mm×全高1711mmと堂々たるサイズ感ながら、最小回転半径は5.4mに抑えられています。

エクステリアでは、縦型の大型フロントグリルを採用することでフロントまわりの印象を刷新。より力強く、存在感のあるスタイルへと進化しました。

室内はHondaの「MMスペースコンセプト」を継承し、長さ2840mm×幅1540mm×高さ1280mmという広々とした空間を確保。3列目シートは後方へ反転して「ビューイングソファ」として使用できるほか、格納すれば4シーターとしても活用可能です。

2列目にはショルダーレストやレッグレスト、ヒーター付きの独立型シートを備え、上級ミニバンらしい快適性を追求しています。

燃費はWLTCモードで約16.2km／Lを実現。さらにアクティブクルーズコントロールや衝突軽減ブレーキ、レーンキープアシストなどを統合した「Honda SENSINGセーフティスーパーセンシングシステム」を搭載し、レベル2相当の運転支援にも対応しています。

グレードは4種類を展開し、価格は24万9800元（約516万円）から30万3800元（約627万円）です。

中国市場におけるホンダのミニバン戦略を担う存在として、新型エリシオンは引き続き重要なポジションを占めています。

※ ※ ※

新型エリシオンに対してSNSでは、「グリルの迫力がすごい」「高級感がかなり増した」といったデザインへの反響が目立ちます。

とくに縦型の大型グリルについては、「インパクト抜群」「実物を見てみたい」といった声が多く寄せられました。

また、「日本で販売されたら本気で検討したい」「この高級感は魅力的」と、国内導入を望むコメントも少なくありません。

一方で、「全長5m級はさすがに大きい」「中国市場向けらしい豪華仕様」といった冷静な意見も見られました。

中国専売ながら圧倒的な存在感を放つ新型エリシオン。その動向は、日本のミニバンファンからも注目を集めているようです。