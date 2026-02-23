「ワイドパンツ」どう穿くのが正解？【40・50代】が真似したい「お手本コーデ」

体型カバーを狙って選んだはずのワイドパンツが、逆に重たく見えてしまう……。そんな悩みを解決するカギは、トップスとのバランスかも。そこで今回は、大人世代が無理なく真似できそうな「お手本コーデ」をご紹介します。ウエスト位置や素材のメリハリなどを意識して、コーデをすっきりと洗練された印象に！

コンパクトなトップスで重心アップ

上半身をコンパクトにまとめるのが、ワイドパンツを上品に穿きこなすポイント。リブタートルトップスの縦ラインが上半身をシャープに見せ、自然と重心を引き上げてくれます。ハイウエストのデザインなら、脚長効果にも期待大。淡色トップス × 深みブラウンのパンツなら、落ち着きと柔らかさを両立でき大人らしい品のあるスタイルに仕上がります。

ショート丈トップスのレイヤードで旬な着こなし

ワイドパンツの程よいラフな雰囲気と、クリーンなシャツのバランスが絶妙な大人のきれカジコーデ。パンツはタック入りでゆとりがありつつも、広がりすぎずきれいめに使いやすいデザインです。セーターからちらっと見えるブルーシャツで、抜け感と奥行きを演出できそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではROPÉ PICNIC、@yun__1o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M