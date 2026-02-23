WEリーグ第16節 東京NB 0(0-1)2 I神戸

14:03キックオフ 味の素フィールド西が丘 入場者数 2,051人

試合データリンクはこちら

上位3チームが抜け出しているWEリーグで、優勝を争う東京NBとI神戸との直接対決は、そのシチュエーションにふさわしい緊張感と熱量がある戦いだった。試合開始から20分は東京NBが押し込んだ。だがそこからI神戸がスピードを生かしたカウンターから次第に試合の主導権を握り始める。そして31分、右のアウトサイドでフリーになっていた水野蕗奈にパスが通るとそのままポケットを攻略し、折り返しをきちんと詰めた成宮唯が蹴り込んで先制点を奪った。

後半、反撃を狙う東京NBをI神戸のプレスが襲う。技術力のある東京NBの選手たちは個人で局面を打開するのだが、最後はGK大熊茜が立ち塞がった。86分、最後の攻めに出た東京NBを突き放すカウンターからの水野蕗奈のゴールが決まって勝負あり。終わってみれば東京NBの青木夕菜の将来性とI神戸の的確なポジショニングがキラリと光るゲームだった。