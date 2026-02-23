【はぴだんぶい】EMODAコラボは落ち着きのある総柄がかわいい
ファッションブランド「EMODA（エモダ）」より、サンリオの「はぴだんぶい」とのコラボレーションアイテムが2026年2月20日（金）に「EMODA」一部店舗及び公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」で発売された。
2020年、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル、個性あふれる6にんの男のコたちが「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう」という意味をこめたユニット「はぴだんぶい」を結成。5周年を迎えた2025年以降より「みんなとなら、どんなことも ”だいじょうぶい” ！」をスローガンに、わいわいたのしく活動中！公式ファンネームは「だんびぃ」。
今回のコラボレーションでは、キャラクターをちりばめた総柄デザインのアイテムを3型共通で展開します。ホワイトカラーは、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ブラックカラーはタキシードサム、ハンギョドン、あひるのペックルが登場。
春夏にぴったりなギンガムチェック柄と掛け合わせ、EMODAらしいモノクロのカラーリングにまとめている。ラインアップはルームウェア、ポーチ、バッグの3型展開。
＞＞＞はぴだんぶいコラボアイテムをチェック！（写真5点）
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664718
