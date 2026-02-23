【けろけろけろっぴ】縫製バラエティコレクションはかわいいお役立ちアイテム！
アイピーフォーより、「けろけろけろっぴ バラエティーコレクション」が2026年2月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。
1988年のデビュー以来、幅広い年代に愛されてきた、株式会社サンリオのキャラクター「けろけろけろっぴ」が、縫製バラエティーコレクションになってカプセルトイに登場。緑を基調にした「けろけろけろっぴ」らしいデザインが、魅力たっぷりだ。
ラインナップは全6種。
まんまるな瞳がとってもキュートな「けろけろけろっぴ」の「フェイスポーチ」はふわふわのボア素材で触り心地抜群。
「BIG巾着」はマチ付きの大容量でお弁当箱も収納できるサイズ感。
「ティッシュケースポーチ」はファスナー付きでティッシュ以外の小物も収納できるので、お出かけ先での身だしなみチェックにぴったり。
お弁当箱を包んだり、その他いろいろな用途で活躍する「バンダナ」や、ペンやメイクブラシを入れるのに便利な縦長サイズの「スクエアポーチ」（2種）など、実用的なアイテムが揃っている。
元気いっぱいな「けろけろけろっぴ」のアイテムを持ち歩けば、ポジティブな毎日を送れそう！？ ぜひこの機会にゲットしてみて。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660339
