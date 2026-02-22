Photo: mio

汚れが落ち切らず2度洗いしたり、寝起きに液体洗剤を計量したり……洗濯のストレスは絶えません。

そこで、ドラッグストアで見つけたスティック型のこの洗濯用洗剤を試してみたところ、洗濯がラク＆ノンストレスになりました。

ポンと入れるだけでOK

花王「アタックZERO パーフェクトスティック 34本入り」

それが、アタックZEROの「パーフェクトスティック」という洗濯用洗剤です。

この「パーフェクトスティック」の使い方は、洗濯槽の底にポンと入れるだけでOK。洗剤を計る必要がありません。

これが本当にラクで、こぼしたり手が汚れたりするストレスから解放されました。

このスティックは、粉末洗剤が圧縮されたような感じでカチコチな手触り。洗濯槽に入れるときに手で持っても、指先への香り移りなし！

ジェルボールを使ったときはどうしても指先に香りとぬるぬる感が移ってしまい、毎回洗剤投入後に指先を洗っていました。

「パーフェクトスティック」ならそれがないので、とてもラクに洗剤投入ができるのです。

放置していた「食べこぼし汚れ」が一回で落ちた！

左：Before 右：After

他の洗濯用洗剤で洗っても取れず、放置していたカレーの食べこぼしも、この通りきれいに！

「未体験！液体を超えた凝縮洗浄パワーで枕カバー・エリソデも超スッキリ」と謳っている通り、手強い汚れも前洗いなしでしっかり落としてくれました。これはすごい。

さらに、時間が経って雑菌のニオイのわいた洗濯物も、スッキリとリセットしてくれました。

2〜3日に1回しか洗濯しないわが家には、ニオイも汚れもしっかり落としてくれる洗浄力がとてもありがたい……！

洗濯のあらゆるストレスを解決

元々使っていたジェルボールとほとんど同じコストなのに、汚れを一度でしっかりと落としてくれて素晴らしい……！

ポンと入れるだけですぐに洗濯物を回せる「パーフェクトスティック」は、洗濯のあらゆるストレスを解決して、洗濯をとてもラクにしてくれますよ。

