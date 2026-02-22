【パペットスンスン】コインシリンダーにスンスンたちがプリント！ カプセルトイで発売
アイピーフォーより、「パペットスンスン コインケース」が2026年2月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。
＞＞＞パペットスンスン コインケースをチェック！（写真8点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
そんなパペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンのコインケースがカプセルトイに登場する。
コインをセットしてスライドで取り出す、SNSでも話題のレトロなコインシリンダーだ。
上下どちらからもセット可能なので、コインの使い分けがしやすいのがポイント。500円玉も収納可能だ。
ボールチェーン付きなのでお持ち歩きにも便利。カプセルトイやゲームセンター用のミニ財布としてもオススメ。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
