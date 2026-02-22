【ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編】三陣営のPVと場面写真を公開！
3月13日（金）公開となる『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』。【 杉元一行 】【 第七師団 】【 土方一派 】 、それぞれの思惑が交差する三陣営PVが公開、新たな場面カットも公開された。
累計発行部数3000万部（2025年8月時点）を突破する大人気コミック『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクションが多くのファンを魅了。
その独特の世界観から「実写化は不可能」と思われていた本作の一大実写化プロジェクトが、2024年1月19日公開の映画を皮切りに始動。映画公開週1月19〜21日の週末動員ランキングでは、堂々のNo.1を獲得（興行通信社調べ）し、SNSでは「凄まじい再現度」「原作愛とリスペクトを感じる」「原作ファン大納得ムービー」「漫画原作の実写化では最高傑作」と絶賛の声が相次いだ。
そんな盛り上がりを引き継ぐ続編として、WOWOWにて『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』が放送・配信され、金塊争奪戦は益々激化。新たに登場する個性的なキャラクター達とのバトルや駆けも絶賛された。続くNetflix・Global配信でも、映画版は59の国と地域でTOP10入りを果たし、週間グローバルTOP10（非英語映画）にて初週1位を獲得。2週連続でTOP10入りするなど快挙を成し遂げた。世界が注目する埋蔵金争奪サバイバル・バトルの続編にして、大スペクタクルな冒険活劇である原作の第一部・完結編ともいえるエピソードがついに、映画館の大スクリーンで描かれる。
今作の主演であり、主人公の元陸軍兵・杉元佐一（すぎもと・さいち）には、『キングダム』『今際の国のアリス』シリーズなど数々の作品で国内外から高く評価される山崎賢人。杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシㇼパに山田杏奈。その他、眞栄田郷敦、工藤阿須加、胗俊太郎、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしら、個性豊かな実力派キャストが大集結。
このたび公開されたのは、杉元（山崎）を中心とした、アシㇼパ（山田）、白石（矢本）、谷垣（大谷）の【杉元一行】、鶴見中尉（玉木）、鯉登（中川）、月島（工藤）、二階堂（胗）、宇佐美（稲葉）の【第七師団】、土方（舘）を筆頭とした、尾形（眞栄田）、永倉（木場）、牛山（勝矢）の【土方一派】の各キャラクターの名台詞と名シーンを切り取った各陣営のPV映像。
さらに、三つ巴の闘いを切り取った場面写真も公開された。
”真実” ”信念” ”野望” ”大義” ……それぞれの想いをかかえ、三つ巴の闘いは、ついに、決戦の地・鉄壁の要塞 ”網走監獄” へ。公開をお楽しみに。
※「山崎賢人」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）野田サトル／集英社 （C）2026 映画「ゴールデンカムイ」製作委員会
