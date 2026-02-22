なぜ中井亜美を抱きしめた？　金獲得の米女子が真相告白　米紙が伝えた女王の“仰天行動”「リウはどんな時も日本の選手を拍手して称えた」【冬季五輪】

満面の笑みで、中井を抱きしめ、喜びを分かち合うリウ(C)Getty Images

大会を彩るワンシーンだった。現地時間2月19日にミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケートの女子フリーで、金メダルを掴んだアリサ・リウ（米国）と銅メダルを手にした中井亜美の交わしたハグだ。

【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井の抱擁シーン

ショートプログラムで首位に立った17歳は、周囲の期待を一身に背負って大トリを務めた。冒頭のトリプルアクセルを難なく成功して勢いに乗ると、大きなミスもせずに軽やかな演技を披露。本人が課題も口にしたパフォーマンスはフリー9位の評価となった。

そんな演技からほどなくした時だった。緊張の面持ちで臨んでいたキス＆クライで採点結果を知ると、「え？ 3位!?」と目を丸くしながら歓喜。そして、すぐ隣で待機していたリウにぴょんぴょんと駆け寄り、嬉し涙を流しながらハグ。これにリウも背中をさすり、笑顔で対応した。

日米のライバル関係を超越するような光景は、SNSでもトレンド入りし、小さくないトピックとなった。二人を目の当たりにした多くのファンが「本物のスポーツマンシップを感じた」や「リウと中井が抱き合って讃え合ってる姿が神々しくて滅」などとコメントし、話題沸騰となったのだ。

ではなぜ、ついさっきまで“世界一”の座を争っていた彼女たちは、いがみ合うこともなく、あれほど清々しく互いを称え合えたのか。