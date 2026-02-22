イスラム共同体の指導者として、30年間続いた「正統カリフ時代」の業績とは？【世界の宗教】

30年間続いた「正統カリフ時代」の業績は？

勢力の拡大や『クルアーン』の成立など

632年、ムハンマドの没後、イスラム共同体の指導者として、預言者の代理人（カリフ）が定められることになります。しかし、正当な手続きを経て就任したカリフは4代にすぎず、その30年弱を「正統カリフ時代」と呼んでいます。

アブー・バクルの在位期間は2年間でしたが、彼はこの間、ムハンマドの没後、離反したアラビア半島の諸部族の再統一に力を注ぎました。

2代目のカリフは、軍事の才能に優れたウマルです。彼は＊ジハードを繰り返し行なって、イスラム教の勢力範囲をアラビア半島全域まで拡大。国家としての体裁をしだいに整えていきました。

第3代カリフはウマイヤ家出身のオスマーン。彼の時代は、急激な版図（はんと）拡大で社会構造のゆがみが露呈する一方で、ムハンマドを通じて下された啓示が編纂（へんさん）され、『クルアーン』が成立しました。

第４代カリフは、ムハンマドの娘を妻としたアリーで、ウマイヤ家との間で指導者をめぐる争いが起こります。イスラム教の世俗化に反発するハーリジー派という最初の分派も勢力を伸ばし、三者間の争いに発展しました。そして、661年、アリーはハーリジー派によって暗殺され、ここに正統カリフ時代は終焉（しゅうえん）を迎えます。

アリーの死をきっかけに、イスラム社会にスンニ派とシーアという大きな二つの流れが生まれました。スンニ派は、イスラム教徒の約8割を占めます。3代までをカリフと認め、その後はウマイヤ朝の子孫をカリフとします。シーア派は、アリーの子孫だけが指導者だと考えます。

イラン国民の大半がこのシーア派です。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界の宗教』

監修：星川啓慈 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

1956年生まれ。1984年、筑波大学大学院哲学・思想研究科博士課程単位取得退学。1990年、日本宗教学会賞受賞。現在、大正大学文学部教授。博士（文学）。専門は宗教学・宗教哲学。主な著書に、『言語ゲームとしての宗教』（勁草書房、1997年）、『宗教と〈他〉なるもの』（春秋社、2011年）、『宗教哲学論考』（明石書店、2017年）、『増補 宗教者ウィトゲンシュタイン』（法藏館、2020年）など。