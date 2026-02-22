「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

メダリストらによるエキシビションが行われ、ペア金メダリストの三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝が華麗な舞を披露した。

「Ｃａｎ‘ｔ Ｓｔｏｐ ｔｈｅ Ｆｅｅｌｉｎｇ」にのって、豪快なトリプルツイスト、力強いデススパイラルで観客を魅了。最後はフリーと同じく木原が三浦を豪快に持ち上げるフィニッシュ。笑顔で五輪最後の演技を終えた。

しかし、実は思わぬハプニングが起きていた。演技中、木原が三浦の背中のファスナーが開いていることに気づき、演技途中で木原がファスナーを閉める場面が。三浦は“やっちゃった”というような顔で笑ったが、木原は閉め終わった後、両手でサムズアップし、流れるように次の演技に入っていた。さすがの絆を感じさせる場面だった。

ただ、演技後、三浦は「本当に龍一くんがチェック係なんですけど」と口をとがらせ、木原は「いつも閉めた状態でこなかった？（衣装の）背中開いてる人多いんで、忘れましたっていう言い訳です」と苦笑い。最初から開いていたそうで木原は「滑りながら考えて、デススパイラルの後なら閉めれると」と前で三浦が踊っている間に閉めるプランをアドリブで実行したという。三浦は「いやでも閉め忘れたの龍一くんですからね」、木原「きょうは僕がお兄さんでした」と笑っていた。