なにわ男子・藤原丈一郎、舞台東京公演前日に大阪マラソン挑戦 異例の過酷スケジュール「まさに“HARD WORK”」【じょうのにちじょう／取材会全文後編】
【モデルプレス＝2026/02/22】なにわ男子の藤原丈一郎が21日、東京グローブ座にて行われた自身が構成・演出／出演する舞台「じょうのにちじょう」（2月23日〜3月15日まで上演）の公開ゲネプロ及び取材会に出席した。【取材会全文後編 ※ネタバレあり】
【写真】藤原丈一郎、アイドルオタクの女装姿
2004年に入所後、2018年になにわ男子を結成、2021年にCDデビュー。バラエティや舞台などで経験を積み、多方面で活躍する藤原が、構成・演出・出演を手がける初のセルフプロデュース公演。トーク、演技、映像、ものまねなど“やりたいこと”を詰め込んだ内容となっている。
大阪公演は自身の30歳の誕生日・2月8日からスタートし盛況のうちに終幕。2月23日より東京公演が開幕する。
― お仕事でもプライベートでも、30代の内に挑戦したい野望や夢をお聞かせください。
藤原：ありがとうございます！本日お昼に発表させていただきましたが、藤原丈一郎、2月22日に大阪マラソンを走ります！これが僕の一つの夢でした。
42.195キロ走った次の日に舞台をやるなんて、なかなか聞いたことないと思うんですよ（笑）。東京初日、果たして歩けるのかどうか。観に来てくださる方は、「丈くん、どうなるの？」と思うかもしれないですが、幕が開いた瞬間、どんな姿なのか楽しみにしていてほしいです。
僕はチャレンジすることが大好きなので、もっといろんなことにチャレンジして、その姿を見て、ファンの皆さんが「私も頑張ろう」「私も何かチャレンジしてみよう」と思えるような、背中を押せる存在になれたら。今回の舞台もフルマラソンも、その思いからの挑戦です。
― 体力には自信はありますか？
藤原：あります！1年前くらいから体づくりをしていて、ドラマの撮影終わりにSnow Manの岩本照くんと横浜の街を一緒に走ったり、プライベートでWEST.の重岡大毅と朝から走ったり。
「頑張れよ！」とメールももらったので、みんなの気持ちを背負って走りたいと思います。
― 30歳の夢はもちろん、30代の10年で挑戦したいこと、成し遂げたいことは？
藤原：直近で言うと、WBCで世界一を取りたいです。…僕が取るわけじゃないですけど（笑）、一野球ファンとしてやっぱり見届けたい。そして何より、オリックス・バファローズがもう一度リーグ優勝、日本一になる姿を見たい。優勝したらビールかけに参加したい！これは僕だけの力じゃどうにもできないので、オリックス・バファローズの皆さんに頑張っていただいて（笑）。これがこの10年以内に成し遂げたいことです！（記者の微妙な反応を見て）…あ、困ってます？「これかぁ…」みたいな（笑）。
あとは、なにわ男子がデビュー5周年イヤーで、今年は初の2大ドームをさせていただいたので、もっとたくさんファンの皆さんと会える機会を増やすこと。そしてこの舞台も一回で終わらせず、これからも続けていきたいです。ファンの皆さんを楽しませられるような日々を届けたいなと思います。
― ビールかけが叶う日が来ることを楽しみにしています。
藤原：はい。絶対ビールかけします！（本気）
― ちなみに、関西にはオリックス以外にももう一球団ありますが…
藤原：いや、もう、そっちはそっちで頑張っていただいて。
― （笑）。
藤原：これだけは言いたい！「大阪の球団」って言ったら、みんな阪神タイガースって言いますけど、甲子園球場があるのは兵庫県ですからね！？大阪にあるのはオリックス・バファローズ！
日本シリーズで、オリックス・バファローズと阪神タイガースが対戦して、最後は負けてしまったので…。その屈辱を晴らしたいという意味では、セ・リーグは阪神タイガースに勝って、もう一度日本シリーズで戦いたいなという気持ちはあります。…すみません、なんか僕、オリックスの選手みたいになっちゃって（笑）。
― （笑）。大阪マラソンの目標タイムはあるのでしょうか？
藤原：目標タイムはなくて、とにかく無事に完走すること。皆さんが応援してくださると思うので、僕の走りを見て、年齢は関係なく挑戦できるんだぞ、と伝えたいです。アイドルが走るだけでも驚きかもしれないし、次の日から舞台25公演というのは僕にしかできない皆さんへのエールだと思うので、一人でも多くの方が「頑張ろう」と思ってくれたら嬉しいです。
僕は昨日オリンピックを見ていて、高木美帆選手の滑りを見てめちゃくちゃ感動しました。明日の大阪マラソンを頑張れるし、一人一人に物語があって、僕自身にも物語があるので、ぜひオリンピックに負けないように頑張りたいなと思います。
― 怪我はできないですね。
藤原：怪我とかは一ミリも考えてないです。ちゃんと完走して、笑顔で42.195キロのゴールテープを切るというのをイメージしながら挑みたいと思います。
― ゴールテープを切る自信はありますか？
藤原：もちろん！関西の人はすぐ笑いに走ろうとしますけど、僕は絶対に走り切りますから！もちろん舞台もあるので、体調管理はしっかりしなきゃいけないですが、僕は42.195キロを走るのを目標にこの1年間頑張ってきたので、その成果を明日発表できるというのは、緊張より楽しみが大きいです。わくわくします。応援してください！
― 大阪公演初日は30歳の誕生日だったと思いますが、当日をファンの方と迎えられた感想をお聞かせください。
藤原：誕生日にセルフプロデュース舞台の初日って、なんて素晴らしい幕開けなんだと思いました。でも僕は雨男でして、大阪がその日まさかの大雪という（笑）。僕は雨男でも雪男でもあって、よくファンの皆さんが「丈くん、もってるね〜」って言ってくれるんですが、本当に忘れられない誕生日になりました（笑）。
舞台上でもお祝いしてもらいましたし、楽屋に入ったときにスタッフの皆さんが「30」と書いたバルーンやTシャツを用意してくれたんです。僕は今までの30年間、自分が頑張ったというより、周りの皆さんに支えられているんだなとつくづく感じた日でもありました。舞台でもたくさんのファンの皆さんからの「おめでとう」が直接聞けて、さらにエネルギーにもなりました。
「丈くんって、いつ休んでるの？」と言われることがあるんですが、本当に日々、舞台やライブ、SNS、いろんなメディアにも出させていただいて、そこでいただく皆さんの声が僕たちのエネルギーになっているので、これからもたくさんメディアに出て、皆さんに知ってもらって、もっともっと頑張っていきたいなと思います。
― “HARD WORK”な日々だと思いますが、頑張ってください。
藤原：はい、10枚目のシングル「HARD WORK」、皆さん、ぜひよろしくお願いします！（突然の宣伝）
― 最後に、舞台を楽しみにしている皆さんへメッセージをお願いします。
藤原：初のセルフプロデュース舞台「じょうのにちじょう」。僕がやりたいことがめちゃくちゃ詰め込まれた舞台となっております！ぜひ皆さん、僕と楽しい時間を一緒に過ごしましょう。ありがとうございました。
藤原は公開ゲネプロ後の挨拶でも、この日昼に発表したフルマラソン挑戦に改めて言及し、「明日、大阪マラソンを走ります。そしてその翌日に、ここで初日を迎える。まさに“HARD WORK”です」とアピール。なにわ男子の10枚目シングル「HARD WORK」（発売中）もちゃっかり宣伝しつつ、会場を和ませた。
本公演は約90分間ほぼ一人でしゃべり続ける構成で、東京公演は25公演を予定。「今日も丈くん一人で90分やってるんやな、と思いながら過ごしていただけたら」とユーモアたっぷりに語った。（modelpress編集部）
