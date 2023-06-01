なにわ男子・藤原丈一郎、舞台東京公演前日に大阪マラソン挑戦 異例の過酷スケジュール「まさに“HARD WORK”」【じょうのにちじょう／取材会全文後編】

なにわ男子・藤原丈一郎、舞台東京公演前日に大阪マラソン挑戦 異例の過酷スケジュール「まさに“HARD WORK”」【じょうのにちじょう／取材会全文後編】