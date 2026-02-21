◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（２１日、ミラノ・スピードスケート競技場）

男子マススタート決勝が行われ、４０歳のベルフスマ（オランダ）が金メダルに輝いた。３冠を狙ったストルツ（米国）は４位だった。

１万メートルで１４年ソチ五輪金、今大会同メダルのベルフスマは３周目で仕掛け、それを追ったトープ（デンマーク）と２人で抜け出した。大逃げ作戦が見事に成功し、集団でけん制し合った後続を引き離した。ベルフスマは最後は一人旅。脱力滑走委で自ら手をたたいて、最後は万歳ポーズ。余裕のゴールとなった。

佐々木翔夢（明大）は１０位、蟻戸一永（ウェルネット）は１３位だった。

決勝は１６人が一斉スタート。“氷上の大運動会”とも評されるマススタートを、ＮＨＫ中継でゲスト解説を務めた長野五輪女子５００ｍ銅メダリストの岡崎朋美さんは「何の競技だろう！？」「独走態勢に入るのが私には衝撃的」と苦笑いしながらベルふすまのフィニッシュを表現していた。