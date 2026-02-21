¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¡¢¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥é¡×¤ÇÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤òÅ¸³«¡¡100Ç¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï²ÁÃÍ¿¼·¡¤ê
¡¡¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¤Ïº£Ç¯¡¢¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ßÂ³¤±¤ë¡×¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¶¯¤¤¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î´ðËÜÀïÎ¬¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¡Ö»°¥ÄÌð¡×¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¡Ö¥¦¥£¥ë¥¥ó¥½¥ó¡×¤Î100Ç¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ögreen cola¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥³¡¼¥é¡Ë¡×¤Ê¤É¿·¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤·¤ÆÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1·î19Æü¡¢Ç¯½é²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀÊÆ½÷ÂÀ°ì¼ÒÄ¹¤Ï2026Ç¯Êý¿Ë¤Î¹ü»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÇÀèÃ¼¤òÁö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ·²¤ò¤³¤ì¤«¤éÀ¤¤ËÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¿Ä¹¤µ¤»¤ë¤Î¤â¼Â¤Ï¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢´ûÂ¸¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÁ´¤¯¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î2¤Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡5·î12Æü¤Ë1ÅÔ3¸©¡ÊÅìµþÅÔ¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ögreen cola¡×¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¥®¥ê¥·¥ã¤ÇÃÂÀ¸¤·50¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñ¤äÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡£¿¢ÊªÍ³Íè¤Î¥¹¥Æ¥Ó¥¢¤ò»ÈÍÑ¤·ÁÖ²÷´¶¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥é¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º½Åü¡¦ÊÝÂ¸ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥¼¥í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡ÖNO is Smart¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÄÌ¤¸¤ÆÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¥³¡¼¥é»Ô¾ì¤ÎÃæ¤ÇÁÇºà¤¬Á´¤¯°ã¤¦¿·ÎÎ°è¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãº»À»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¥³¡¼¥é»Ô¾ì¤Ï4³äÄøÅÙ¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌµÅü¥Î¥ó¥«¥í¥ê¡¼¤ò¹¥¤àÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦Ãæ¤Ç´û¤ËÇ§ÃÎ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡Øgreen cola¡Ù¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤Ï¡¢Âç·¿¿·¾¦ÉÊ¤Ç²áµî¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Âçµ¬ÌÏ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¿âÄ¾Î©¤Á¾å¤²¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¥¹¥â¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¶á¤·¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ò°éÀ®¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇÈ¤òÁ´¹ñ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥Ö¥é¥ó¥É°éÀ®¤Î1¤Ä¤Î¼êË¡¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡£
¡¡Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¿·¾¦ÉÊ¤òÅêÆþ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¼çÍ×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¼è¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¸ÄÀÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¸ÄÀÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ò°é¤Æ¤ë¤È¤¤Î°ì¤Ä¤Î³Ø½¬¤È¤·¤Æ¤âº£²ó¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÆÃÄê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥¡¥óºî¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òº£¸å¤Ï¤É¤¦Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢ÊÆ½÷¼ÒÄ¹¤¬¸½¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿2020Ç¯3·î¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2024Ç¯9·î1ÆüÉÕ¤Ç¿·µ¬ÎÎ°è¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ãæ´ü»ëÅÀ¤Ç´ûÂ¸ÁÈ¿¥¤È¤ÏÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¥Ð¥ê¥å¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¹½ÃÛ¤ÎÀìÌç¥Á¡¼¥à¤òÀß¤±¤¿¤³¤È¤Ç¿·µ¬ÎÎ°è¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¡£
¡¡¤½¤Î1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô¤ÎÃæ¤Ë¡¢´ûÂ¸¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤È¤ÏÊÌ¤Ë²£¶ú¤Ç¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¯ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤Éô¤òÆÃÊÌ¤Ë¿·Àß¤·¤¿¡Ê2025Ç¯9·î1ÆüÉÕ¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢2022Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤ÇÌ¤ÍèÁÏÂ¤ËÜÉô¤ò¿·Àß¡£ÀßÎ©Åö½é¤ÏÊÆ½÷¼ÒÄ¹¤¬ËÜÉôÄ¹¤ò·óÌ³¤·¡¢¸½ºß¤Ï¼éÃ«¹°¹¬ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤¬·óÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹Ç¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÀ®²Ì¤¬½ù¡¹¤Ë¸½¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é½ç¼¡¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¿·²ÁÃÍ¤Î¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÅÚ¾í¤¬À°¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î¥¢¥µ¥Ò°ûÎÁ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡ÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡£
¡¡¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î»Å»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼Ò°÷¤ËÊ¹¤¯¤È¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÎÌ¤È¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¡ÊÁÈ¿¥¤ò¡ËÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤Û¤¦¤¬Æ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤òÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÁÈ¿¥¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Ìò³ä¤ò½ª¤¨¤¿¿·ÁÈ¿¥¤ÏÇÑ»ß¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¿·²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ç¤¤Æ¼ÂºÝ¤Ëµ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¸µ¤ÎÁÈ¿¥¤ËÌá¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Û¤¦¤¬Á´¼ÒÅª¤Ë¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡100Ç¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Üºö¤òÃæ¿´¤Ë²ÁÃÍ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é»þÂå¤ÎºÇÀèÃ¼¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤ò°ìÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥ë¥Ô¥¹¡×¤¬»ý¤Ä4¤Ä¤Î´ðËÜ²ÁÃÍ¡Ê¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¡¦¼¢ÍÜ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡¦°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡¦·ÐºÑÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿·²ÁÃÍ¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£