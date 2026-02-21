¸ÞÎØ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬»÷¤¹¤®¤ëÄÁ»ö¡Ö¿³È½¤Ï²¿ÅÙ¤âÈ½Äê¥ß¥¹¤ò¡Ä¡×¡Ö¿¿·õ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¡×¡¡±ÑBBC¤âº®Íð
ÃË»Ò½à·è¾¡¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Î»î¹ç¤ÇÌÜ¤òµ¿¤¦»öÂÖ¤¬
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼ÃË»Ò¤Î½à·è¾¡2»î¹ç¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥«¥Ê¥À¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷¶É¤â¶Ã¤¯¡ÈÂçº®Íð¡É¤¬È¯À¸¡£¡Ö´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤È1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖBBC¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¿¿¾å¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤Î¼Ì¿¿¤À¡£°ì¸«Æ±¤¸¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬9¿Í¡¢Æþ¤êÍð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤¿¤À¼Â¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤ËµÍ¤á¤¿ÊÆ¹ñ¤ÎÁª¼ê3¿Í¤ò¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤ÎÁª¼ê¤¬GK¤ò´Þ¤á¤¿6¿Í¤ÇÉ¬»à¤Ë²¡¤·¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Î¾¹ñ¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¤¬¡¢¤È¤â¤ËÀÄ¡¢Çò¡¢ÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÄÁ»ö¤À¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡×¤È¤³¤Î¼Ì¿¿¤¬BBC¤Î¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ïº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¤È¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Î¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×
¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¡©¡×
¡Ö¥¹¥í¥Ð¥¥¢¤Ï¸ªÁ´ÂÎ¤¬Çò¤¯¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼ó¤Î¼þ¤ê¤¬ÀÄ¤À¡×
¡Ö¤³¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÈþÅª´¶³Ð¤Ï¹ó¤¤¡£Ã¯¤¬¤³¤ó¤Ê¤Î¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ó¤À¡©¡×
¡Ö°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï1¤Ä¤Î¥Á¡¼¥à¤¬½Ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö¿³È½¤Ï²¿ÅÙ¤âÈ½Äê¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡ÖÈà¤é¤ÏÆ±¤¸¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Èà¤é¤Ï°ã¤¦¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡ÖÇÏ¼¯¤²¤Æ¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥º¡¼¥à¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡Ö¿¿·õ¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤À¡×
¡¡»î¹ç¤Ï6-2¤ÇÊÆ¹ñ¤¬Âç¾¡¤·¡¢¥«¥Ê¥À¤È¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£1980Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥ÉÂç²ñ°ÊÍè¤Î¶â¤ËÄ©¤à¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë