¡Ö´¿´î¤Î±²¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡×±Ñ¸Å¹ë¤Î29ºÐÆüËÜ¿ÍFW¤¬¸åÈ¾AT¤Ë·àÅª·è¾¡ÃÆ¡ª ¸½ÃÏÉ¾²Á¤Ï¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¡ÖÎÉ¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ£²·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡ËÂè33Àá¤Ç¡¢¿¹²¼Î¶Ìð¤ÈÂç¶¶Í´µª¤¬½êÂ°¤¹¤ë¸Å¹ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤¬¡¢¥×¥ì¥¹¥È¥ó¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡££±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¿¹²¼¤¬ÀèÈ¯¡¢Âç¶¶¤¬¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç¿Ê¤à»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢68Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Âç¶¶¤À¡£
¡¡79Ê¬¡¢º¸CK¤Ë¥Ë¥¢¤ÇÈ¿±þ¤·¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤·¤«¤·¡¢ÀË¤·¤¯¤âGK¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¡£90¡Ü£µÊ¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤ËºÎÅÀµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØLancashire Telegraph¡Ù¤Ï¡¢º£µ¨£·¥´¡¼¥ëÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿29ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍFW¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£¸ÅÀ¡Ê10ÅÀËþÅÀ¡Ë¤òÍ¿¤¨¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀ£É¾¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡ÖÅÓÃæ½Ð¾ì¸å¡¢¤¹¤°¤ËÎÉ¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ëÁ°¤«¤é³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ë¥¢¥Ý¥¹¥È¤Ø¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢´¿´î¤Î±²¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¿¹²¼¤Ë¤Ï£·ÅÀ¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¡Ö²¿ÅÙ¤«»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÀºÅÙ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Àá¤ÎQPRÀï¡Ê£³¡Ý£±¡Ë¤Ï¿¹²¼¤¬£±ÆÀÅÀ¡¦£±¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢º£Àá¤ÏÂç¶¶¤¬ÃÍÀé¶â¤Î·è¾¡ÃÆ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬ÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª Âç¶¶Í´µª¤¬¸åÈ¾AT¤Ë·àÅª·è¾¡ÃÆ¡ª
