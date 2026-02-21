¡Ú¾Þ»¿°ÍÂ¸¾É¡Û30Âå¤Þ¤ÇÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤ÇÅ¾Íî¤¹¤ë¿Í¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤Î¥ë¡¼¥ë¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡½¡½¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤Ãø¼Ô¤Î»³¸ý¼þ¤µ¤ó¡£20Ç¯°Ê¾å¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤½¤³¤Ç´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤â±þÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡½¡½¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬¥³¥ó¥»¥×¥È20¡Ù¡£¡Ö»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤¬Èá»´¤Ê¾õÂÖ¡Ä¡×¡Ö40Âå¤ÇÃæÇ¯¤Î´íµ¡¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï·çÅÀ¤À¤é¤±¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤³¤¦¤·¤¿¿ÍÀ¸¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤Ë¡Ö·Ð±Ä³Ø¡×¤Ç¹çÍýÅª¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤À¸¤Êý¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£¿·Ç¯ÅÙ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¹þ¤á¤¿¡¢Ãø¼Ô¤Î»³¸ý¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¹½À®¡¿¾®Àî¾½»Ò¡Ë¡£
Âè°ìÀþ¤òÂà¤¯¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ
¡½¡½¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð±Ä³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò¿ÍÀ¸¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤Þ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤¤¤Ä¤«Ìò¿¦¤òÎ¥¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯¤È¤¤¬¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³¸ý¼þ»á¡Ê°Ê²¼¡¢»³¸ý¡Ë¡§¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌä¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë³èÌö¤·¡¢Âç¤¤Ê¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤É¤³¤«¤ÇÂè°ìÀþ¤òÂà¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£50Âå¤ÇÌò¿¦ÄêÇ¯¤äÁá´üÂà¿¦¤ÇÎ¥¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤´ü´ÖÂè°ìÀþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é°úÂà¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤Ä¤«É¬¤º¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬±ä¤Ó¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤«¤é¤Î»þ´Ö¤¬Èó¾ï¤ËÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤ÏÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬90ºÐ¶á¤¯¡¢¶á¤¤¾Íè100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Âè°ìÀþ¤òÂà¤¤¤Æ¤«¤é¤Î»þ´Ö¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¡¢¿ÍÀ¸Á´ÂÎ¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¾Þ»¿°ÍÂ¸¾É¤È¤¤¤¦æ«
¡½¡½³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÎ©¾ì¤ò¼êÊü¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¡§¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤È¤¯¤Ë30Âå¡¢40Âå¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î²Æ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¾Þ»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¼êÊü¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£
¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ö¾Þ»¿°ÍÂ¸¾É¡×¡ÖÃ£À®°ÍÂ¸¾É¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢½¾Íè¤Î¡Ö»ÙÇÛ·¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤òÈ¯´ø¤·¤ÆÁÈ¿¥¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Û¤É¡¢¤³¤Î°ÍÂ¸¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÍÂ¸¾É¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤â´÷Èò¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¹îÉþ¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÃ£À®¤Ï¤ª¤Ü¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾Þ»¿¤µ¤ì¤ëÎ©¾ì¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµïºÂ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÏ·³²¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°Ü¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
»Ù±çÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ë
¡½¡½¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¹îÉþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³¸ý¡§¤³¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ¼Ô¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥ê¡¼¥Õ¤¬Äó¾§¤·¤¿³µÇ°¤Ç¡¢¸¢ÎÏ¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡Ö»Ù±çÅª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åµ·¿Åª¤Ê¤Î¤Ï¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Éü³èº×¤Î¤È¤¤Ë¶µ²ñ¤Ø¹Ô¤¯¤È¡ÖÂ¤òÀö¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ·¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¨¥¹¤¬Äï»Ò¤ÎÂ¤òÀö¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¥·¡¼¥ó¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤ËÊô»Å¤·¤Ê¤¬¤éÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö»ÙÇÛ·¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢Ì¾À¼¤òÆÀ¤ë¡¢¸¢ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Éô²¼¤ò¸¢ÎÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÆ°¤«¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢Â¾¼Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡¢Â¾¼Ô¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÂÐÏÃ¤ä¶¦´¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤òÂ¥¤·¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿Áê¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÃÎÀ¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤ÎÇÈ¤¬¤¢¤ë
»³¸ý¡§¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤Þ¤ëÃÎÀ¡Ö·ë¾½ÀÃÎÇ½¡×¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¿´Íý³Ø¼Ô¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥¥ã¥Æ¥ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö¤ÎÃÎÀ¤Ë¤Ï¡ÖÎ®Æ°ÀÃÎÇ½¡×¤È¡Ö·ë¾½ÀÃÎÇ½¡×¤ÎÆó¤Ä¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎ®Æ°ÀÃÎÇ½¡×¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤ä³Ø½¬¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÃÎÅªÇ½ÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÎ®Æ°ÀÃÎÇ½¡×¤Ï20ºÐÁ°¸å¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤¬Íè¤Æ¡¢40Âå°Ê¹ß¤ÏµÞÂ®¤ËÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ë¾½ÀÃÎÇ½¡×¤Ï¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤ä³Ø½¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÃÎÅªÇ½ÎÏ¤Ç¤¹¡£Ê£»¨¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¡¢º®Íð¤·¤¿¾õ¶·¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ºÝ¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ½ÎÏ¤ÏÇ¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¸þ¾å¤·¡¢50Âå¤«¤é60Âå¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤â¹â¤¤¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ¬¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤ÇÆó²ó¥Ô¡¼¥¯¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£20Âå¤È50Âå¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î»³¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢·ë¾½ÀÃÎÇ½¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³¸ý¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°ÍÂ¸¾É¤Ë¶îÆ°¤µ¤ì¤¿»ÙÇÛ·¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼êÊü¤·¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿ÃÎ¼±¡¢ÃÎ·Ã¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆÂ¾¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÅª»ñËÜ¤È¼Ò²ñ»ñËÜ¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Î½©¡×°Ê¹ß¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¥Õ¥È¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ì»þÅª¤ÊÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤¬È¼¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÅ¾µ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ì¤Ð¡¢¤È¤Æ¤âË¤«¤Ê¸åÈ¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Þ¤¬°ìÈÖ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¿ÍÀ¸¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡Ù¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡Ë