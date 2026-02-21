°ËÆ£É´²Ö¡¢AKB48¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÂçÈ´Å§¡ªÅìµþ¥É¡¼¥à³®Àû¤òÌÜ»Ø¤¹ ¡È¤¤¤È¤â¤â¡É ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¡×
¡Ö¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤·¡¢¥Ð¥ó¥¸¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¥ê¥¹¥¯¤ò¹Í¤¨¤º¤ËÁö¤ê¤À¤·¡¢ÄË¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙÊú¤¤¤¿¶½Ì£¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â»ß¤á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½Î¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¡È¹¥´ñ¿´¤Î²ô¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡21Ç¯¤á¤ËÆÍÆþ¤·¤¿AKB48¤ÎÌÀÆü¤òÃ´¤¦¿·¥»¥ó¥¿¡¼¡¢°ËÆ£É´²Ö¡Ê22¡Ë¡£Áö¤ê¤À¤·¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Èà½÷¤¬ºÇ½é¤Ë¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÛÁüÎÏ¤¬Âç¤¤¯È¯Ã£¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë3ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ªÍ§Ã£¤¬¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø»ä¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤¤¤À¤·¤Æ¡£10Ç¯´Ö¡¢Â¿¤¤¤È¤¤Ï½µ4¤Ç¥Ð¥ì¥¨¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥¹¥ó¾ì¡£ÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÄÉã¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤À¡£
¡Ö½é¤á¤ÆÃå¤ë¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Ã»¤¤´ü´Ö¤·¤«Ãå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤³¤í¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡3ºÐ¤Î ¡È¤¤¤È¤â¤â¡É ¤¬¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿ÍÙ¤ë»Ñ¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´é¤¬´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÍÙ¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢É½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ËÊ¢¤¬Î©¤Á¡¢È¾¤Ð¤ä¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡¢¥Ð¥ì¥¨¤¬·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°¤¤Î´ð¤È¤Ê¤ë¶þ¿Æ°ºî¤Î¥×¥ê¥¨¡£Â¤Î¹Ã¤È¶ÚÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥¿¥ó¥¸¥å¡£ÊÒÂ¤Î¤Ä¤ÞÀè¤ò¼´Â¤ÎÉ¨¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¥Ñ¥Ã¥»¡Ä¡Ä¡£ËèÆü¤¬´ðËÜÆ°ºî¤Î·«¤êÊÖ¤·¡£ºÇ¸å¤Î¸ø±é¤Ç¡¢¡ØÇòÀãÉ±¡Ù¤Î¼çÌò¤ò¤Þ¤«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤½¤Î´èÄ¥¤ê¤Ï¡¢º£AKB¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÀèÀ¸¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Ç¤â³«µÓ¤Ï180ÅÙ³«¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÎ´´¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒÂ¤ò¼´¤Ë¤¯¤ë¤Ã¤È²óÅ¾¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¤ì¤¤¤Ë²ó¤ì¤ë¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¾ã³²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ê¡¢Â¡¢Éª¡¢É¨¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ð¤¹¤Î¤¬¥Ð¥ì¥¨¤Î´ðËÜ¡£¡ØÆ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤é»å¤ÇÄß¤ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¡Ù¡ØÇØÃæ¤ËËÀ¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¡Ù¤Ê¤É¡¢²¿Àé²ó¡¢²¿Ëü²ó¤â¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×·Ï¤Î¶Ê¤²¤¿¤Û¤¦¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤ËÂÎ¤¬µñÈÝÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤¹¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Òì¤¡¢ËË¤ò¤×¡¼¤Ã¤ÈËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉ½¾ð¤µ¤¨¤â¥¥å¡¼¥È¤Ë»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬AKB¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¤Íè¤ò¾È¤é¤¹¿·¤¿¤Ê¤ëÊª¸ì¡£¡Øºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤¿¤Á¡Ù¡Øºù¤ÎÌÚ¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¡Ø10Ç¯ºù¡Ù¤Ê¤É¡¢¿À¶ÊÂ·¤¤¤Î ¡Èºù¡É ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¤À¡£
¡Ö»ä¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÉâ¤«¤ó¤À´¶¾ð¤Ï ¡ÈÉÝ¤¤¡É ¤Ç¤·¤¿¡×
¡È´ò¤·¤¤¡É ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¿´ºÙ¤¯¤Æ¡¢ÉÝ¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£AKB¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤Î½Å¤µ¤òÃ´¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾ÉÝ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê ¡È¤¤¤È¤â¤â¡É ¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Î¾ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë17´üÀ¸¤Îº´Æ£åºÀ±¡Ê¤¢¤¤¤ê¡¦21¡Ë¤È¡¢18´üÀ¸¤ÎÈ¬ÌÚ°¦·î¡Ê¤¢¤Å¤¡¦20¡Ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤¶¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤½¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¡Ø¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï³Ú¤·¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡£¤¢¤È¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬»Ù¤¨¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤¢¤ëËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö19´üÀ¸¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î³¤¤Ç¤¹¡£¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ÆâÁ¤·¤¯¤Æ¡£¶ÛÄ¥¤Î¤¢¤Þ¤ê¸ý¤ÎÃæ¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë´¥¤¤¤Æ¡¢¿°¤¬»õ¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤¬»ä¤Î¸¶ÅÀ¡£´èÄ¥¤ì¤ë¸»¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¹ß¤ê¤¿¸å¡¢±üËÜ¥«¥¤¥ê¡Ê19¡Ë¡¢ÀîÂ¼·ë°á¡Ê19¡Ë¡¢ÇòÄ»º»Îç¡Ê¤µ¤ê¡¦15¡Ë¡¢²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤á¤¤¡¦20¡Ë¤È¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎØ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤¤¿¤Í¡×¤È¸À¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é5¿Í¤Çµã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ ¡È¤¤¤È¤â¤â¡É¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬º£¡¢¹â¡¹¤È·Ç¤²¤ë´ú¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö20¼þÇ¯¤ÎÉðÆ»´Û¤È¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ç¡¢Á´°÷Â·¤Ã¤ÆAKB48¤¬ºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤¨¤Æ¤³¤¦¸À¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢É¬¤ºÌá¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡ª¡×
2003Ç¯12·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡2024Ç¯3·î¤Ë19´üÀ¸¤È¤·¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¡£2025Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿AKB48¤Î65th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤Þ¤µ¤«¤ÎConfession¡Ù¤Ç½éÁªÈ´¡£12·î11Æü¤Ë1st¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÉ´²Ö¤º¤«¤ó¡£¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò´©¡Ë¤òÈ¯Çä¡£12·î4Æü¤ÎAKB48·ëÀ®20¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÊÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë¤Ë¤ÆÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î¾º³Ê¡¢12·î7Æü¤Ë¡¢º£Ç¯2·î25Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë67 th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÌ¾»Ä¤êºù¡Ù¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬È¯É½
