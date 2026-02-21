¡ÖÂ¼¿ÍÁ´°÷¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥³¥ó¥×¡×´°àú¼çµÁ¤¹¤®¤Æ¥²¡¼¥à¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡¢¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤Ë»×¤¦¤³¤È
1997Ç¯¡¢ËÍ¤¬¤Þ¤À¾®³Ø6Ç¯À¸¤Îº¢¤Î¤³¤È¡£Åö»þËÍ¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VI¡Ù¤ËÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Ï¤â¤¦¥×¥ì¥¹¥Æ¤â½Ð¤Æ¤¿¤·¡¢Â³ÊÔ¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼VII¡Ù¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¦¤Á¤Ç¤Ï¼þ²óÃÙ¤ì¤Î¡ØFFVI¡Ù¤¬¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÊÊ¸¡§¾¾ËÜ¥ß¥¾¥ì¡Ë
ËÜºî¤Ï¥É¥Ã¥È³¨¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ëFFºÇ½ªºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤Î½¸ÂçÀ®¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥¸¥ç¥Ö¥Á¥§¥ó¥¸¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥¸¥ç¥Ö¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ²ÄÇ½¤À¡£
¥¬¥¦¤Î¡Ö¤¢¤Ð¤ì¤ë¡×¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä
¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃµ»¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆÃµ»¤ò¥³¥ó¥×¤¹¤ë¤Î¤¬·ë¹½Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼è¤êËº¤ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤À¤Ã¤¿¡£
¥â¥°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¿å¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡×¤¬Êø²õ¸å¤Ï½¬ÆÀÉÔ²Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êø²õÁ°¤Ë¥Ê¥ë¥·¥§¤ÇÃç´Ö¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥ì¥ÆÀî¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¿åÊÕ¤Ç¤ÎÀïÆ®¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¼Ø¤ÎÆ»·ÐÍ³¤ÇÎ¦ÃÏ¤ËÌá¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢·ë¹½¤ÊÄ¹Ãú¾ì¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¥¬¥¦¤«¤Ê¤¡¡£½Ã¥ö¸¶¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¡Ö¤È¤Ó¤³¤à¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¬¥¦¤¬¸ÇÍ¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡Ö¤¢¤Ð¤ì¤ë¡×¤Ç»È¤¨¤ë¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Î¹ÔÆ°¤òµ²±¤¹¤ë¡£¤½¤Î´Ø·¸¾å¡¢ºîÃæ¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë»¨µû¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Á´Éô¤È¥¨¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥³¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÅöÁ³¡¢Áø¶ø¤·Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï°ìÅÙ¤·¤«¹Ô¤±¤Ê¤¤ËâÎó¼Ö¤ÎÃæ¤Ë½Ð¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥½¥¦¥ë¤È¤«¤¤¤¦¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È½Ð²ñ¤¤¤½¤Ó¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Çµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æµã¤¯µã¤¯¤ä¤ê¤Ê¤ª¤·¤¿¡£
º£»×¤¨¤Ð¡ÖÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤É¤¦¤»»È¤ï¤Ê¤¤µ»¤À¤·¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¤â¤Î¤ò¼è¤êÆ¨¤¹¤Î¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÂÕËý¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤òËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¥á¥¿Åª¤Ë¸À¤¨¤ÐËÜºî¤Ã¤ÆËâÀÐ¥é¥°¥Ê¥í¥Ã¥¯¤ÈÉð´ï¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥°¥Ê¥í¥¯¡¢Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï2¤Ä¤Ë1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¶É´°Á´¥³¥ó¥×¤Ã¤ÆÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤¢¤È¡Ö¤Á¤Ì¤é¤ì¤¿¤¿¤Æ¡×¤¬255²óÀïÆ®¸å¤Ë¡Ö¤¨¤¤¤æ¤¦¤Î¤¿¤Æ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÆó¼ÔÂò°ì¤À¤·¡£
¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö¤¢¤¢¡£¤¸¤ã¤¢ÊÌ¤Ë¥³¥ó¥×¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¡£ËÍ¤Ï¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤È¤«¹Í¤¨¤º¤ËÅ¬Åö¤ËÍ·¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¬ÅþÄìÌµÍý¤Ê¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¸½ºß¤â¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤¿¤é¤È´°àú¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÈèÊÀ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¬¡¼¥ë¥º¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤Ë¡Ö¥²¡¼¥à¤Ç¤Î´°àú¼çµÁ¤ò¤ä¤á¤ëÊýË¡¡×¤È¤¤¤¦¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤òÎ©¤Æ¤¿¿ÍÊª¤ÎÀ¼¤ò°úÍÑ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÖÀÎ¤ÏºÙ¤«¤¤¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï1¤Ä¤Ç¤â¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆ¨¤¬¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¶ù¡¹¤Þ¤ÇÃµº÷¡¢Â¼¿ÍÁ´°÷¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¡¢³Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡ù3¤Ç¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Þ¤ÇÀè¤Ë¤Ï¿Ê¤á¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢Á´¤Æ´°àú¤Ë¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤·¤ÆµÁÌ³´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¹¤°¤ËË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ä¤á¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤³Ú¤Ë³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ç¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç´°àú¼çµÁ¤Ë´Ù¤ê¡¢»Í¶ìÈ¬¶ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤Î¿Í¤òµßºÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£
¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤Ê¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤Î¥´¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£ÀÎ¤Ï¡¢¤ä¤í¤¦¤È»×¤¨¤ÐÉð´ï¤äµ»¤Î´°Á´¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Þ¤¸¤½¤ÎÌÜÉ¸¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤Ìöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¥²¡¼¥à¤â¿Ê²½¤·¤ÆÍÆÎÌ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤â¤¦Êú¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¤é¥¹¥¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÊªÍýÅª¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ØGTA5¡Ù¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¼ÖÁ´Éô½¸¤á¤Æ±¾¡¹¤È¤«¡¢¡ØFallout76¡Ù¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´Éô½¸¤á¤ë¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡ÖÌµÍý¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤Èµ¤ÉÕ¤±¤ë¤°¤é¤¤¡¢º£¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿²á¤®¤ë¡£¥³¥ó¥×¤È¤«¡¢´°àú¼çµÁ¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤â¿ïÊ¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇº¤á¤ë¥²¡¼¥Þ¡¼¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀ§Èó¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ËÄ©¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£Î®ÀÐ¤ËÁáÈÕ¡¢´°àú¼çµÁ¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£´°àú¤Ê¤ó¤«µá¤á¤ëÁ°Äó¤Î¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡¢¹Í¤¨¤ë¤À¤±°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤·¡£
¤¢¤È¡¢ËÍ¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¥³¥ó¥×¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢º£¤è¤ê½¸ÃæÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ²Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£²Ë¤À¤ÈÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£
´°àú¤òµá¤á¤ëº¬ËÜ¸¶°ø¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤²Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤½¤â¤½¤â¸¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â¶¶Ì¾¿Í¤Î¼õ¤±Çä¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤Ï1Æü1»þ´Ö¤ÇÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¥²¡¼¥à°Ê³°¤ÎÍ·¤Ó¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤¾¡ª