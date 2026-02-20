酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏の孤高のまなざし

【とにかく褒めて褒めまくる】

【お悩みNo.163】最近母親の物忘れがすごいです。アルツハイマーの可能性とかもあるので、病院に行かせたいのですが、意地を張って行ってくれません。うまく母親を病院に連れていく方法はないでしょうか？ 早いうちから手を打ったほうがいいと思っておりまして。【PN:虚脱の底・女性・36歳・主婦】

＊ ＊ ＊

――国民総介護時代の幕開けです。

なかなか重たい相談ですね。さすが社会派をうたう連載だけあります。このお母さんも、きっとすこしは意識していると思うんです。でも、現実と向かい合いたくないんでしょうね。

――早ければ早いほどいい。娘さんの思いは切実です。

こればかりはね、子供が言っても親は聞かないんですよ。「私はあんたを立派に育てあげた」という自負がお母さんにはあるからね。親は子供にはカッコ悪いところ見せたくないから説得が難しい。

――たとえば、さらばに師匠がいたとして、引導を渡すにはどうしたらいいと思いますか。

褒めから入るしかないでしょうね。「さすが師匠、もう神の域に達したんじゃないですか？」「たまに姿を見れるくらいのほうがありがたみがありますね」「師匠はもう殿堂入りです」。とにかく褒めて褒めて褒めまくる。スベってますよなんて口が裂けても言わないでしょう。

――となると、今回のケースも基本的に褒める戦略が有効であると。

「これまで子育ても仕事も家事も一生懸命やってきてくれてありがとうね。本当にすごいと思う。お母さんには長生きしてほしいし、人間ドックでも受けたらって？」って。本人の尊厳を傷つけないようにするのがいいんでしょう。

――ブクロさんの一番の尊厳って何ですか？

それはチンコに関してでしょう。勃たない時に鼻で笑われたら、カチンときますね。僕とムスコの人格ダブル否定ですから。あれが一番腹立ちますよね

――社会派の連載だと信じていたのに。

勃起は勃たせようと思ってむきになるほどうまくいかないんです。こんなわけないと思ってしまう。若いときはなんぼでもいけたのにって。

そう考えると、インポとアルツハイマーの初期症状は近いのかもしれませんね。「薬に頼ったら？」と言われたら、「いやあまだまだそんなの早い」と言い返したくなる。「お前はインポだ」って言われたら、「そんなことあるかい」と反論するでしょう。

――はっきり言われると認めたくない。

でも、チンコが勃たない時は病院に行って薬をもらうのが一番いいっていいますよね。無理すればするほどプレッシャーでうまくいかなくなる。

――どちらの症状も病院に行くのがいいですよね。

「この先、あんた一生勃たないわよ！」と細木数子に言われたらすぐに病院に行くでしょう。「私はもう他の男のとこへ行く」とセフレに言われたときも、ちゃんと病院に行かなあかんなと思うでしょう。

この方もお母さんと駆け引きをしたらいいのかもしれませんね。褒めて褒めて、それでもダメなら「世話できへんなったら私は出て行くよ」って。お母さんに変化があるといいですね。あなたの優しさを本当はわかっているはずですから。

【勃起力を優先する意味はあるのか？】

【お悩みNo.164】髪の毛とフル勃起、どっちをとりますか？ 最近薄毛に悩んでいます。プロペシアなどを試したのですが、プラシーボかもしれないですが、勃ちが悪くなった気がして服用を辞めてしまいました。ブクロさんはどっちをとりますか？【PN:やんばる純一・男性・30代・会社員】

＊ ＊ ＊

――モテたくて薄毛を治そうとすると、勃起力が落ちる。これは現代の悲しいパラドックスです。

髪の毛を失ったことがないのでわからないんですけど、そんなにモテなくなるんですかね？

――ハゲててもモテる人はいます。

でも、そうではない人が多いということか。だったら、ハゲててモテないのに、その勃起力はどう活用するんだろうとは思いますね。だって、ハゲてモテないのにただ勃起してるって一番怖いじゃないですか。

――自分でする場合もあります。

そうか。確かに、ハゲてる人は男性ホルモンが強そうですからね。ただ、男性ホルモンが強くなるとモテなくなるというのは不思議ですよね。

――野生だったらモテてもいいはずです。

モテるには髪の毛と精力の両方を備えてなくてはいけない。となると、ハゲてる人に勃起が必要なのか？という議論が生まれそうです。でも、そんなこと言われたらちょっと寂しいですよね。

――「ハゲに勃起は必要ない」と言ったら一気にファンが減るでしょう。

マッチングアプリ全盛の時代ですから、写真や見た目である程度判断されてしまいます。相手が若い子だと「うわハゲてる」って引いちゃう人も多いでしょう。

そうなると、勃起力を優先する意味はあるんでしょうか。髪の毛が気になって仕方ない人は、オナニーよりも、まずは髪の毛を優先してもいいのかなと思います。

勃起を優先してハゲててもモテたいなら、中身をさらに磨くといいんじゃないでしょうか。

●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』

取材・文・撮影／キンマサタカ