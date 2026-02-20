フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）を２日後に控えた２月２０日、関西馬が調教を行う滋賀・栗東トレーニングセンター内を一般の軽自動車が「暴走」し、関係者を騒然とさせる事態が起きた。

栗東トレーニングセンターによると、近隣企業に務める女性社員が運転する軽自動車がトレセン入り口の凱（かちどきもん）門を通過したのは午前７時２２分。勤務する企業の通行証で誤って入り、入り口の監視員もチェックを見逃していたため、本来は関係者以外立ち入り禁止のトレセンに、一般の車が入ることになった。

その後、車は馬が調教を開始している時間帯の厩舎地区を迷走。制限速度が２０キロに定められているトレセン内の厩舎横の馬道を４０キロ近いスピードで走った後、そのままＥコース脇にある坂路へ向かう３メートルほどの狭い側道に入り、走行を続けた。

側道がなくなる、坂路下のゲート練習をするゾーン付近で乗り上げた状態となり、これ以上進めず。近くにいた発走委員が対応したのは車が進入した１８分後の７時４０分だった。走行中に施設等と接触したようで、車の前方とサイドミラーは大きく破損していた。

女性はその後、家族も駆けつける中でトレセン側の事情聴取に応じ、「自分の会社に出勤したつもりが、ゲートを入った後に会社ではないと気づき、引き返せなくなった」と説明したという。幸いにも人馬や施設に大きな被害はなかった。ただ、追い切り前後の馬がゆったりと歩く馬道を制限速度を超えたスピードで走ったことは、多くの人馬がかなり危険な状況に陥る可能性があったことも否めない。

今回は大きな被害がなかったことに加え、保安隊のチェックが甘かったために通過させてしまったことから、警察には被害届けなどは出さない方針。栗東トレーニングセンターの大野一直場長は「今回このような事案が発生したことを深くお詫びいたします。今後は入門管理をより厳格に行い、再発防止に努めます」とコメントした。