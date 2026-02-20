〈「最近決まったのは、ひと部屋10億円で…」大手不動産の新卒2年目社員が語った、香港の富裕層が日本の高額物件を購入する“意外な理由”〉から続く

価格が上がり続ける都心のマンションを、香港や中国の富裕層が購入している。彼らの目的は、資産を自国から日本に逃がす「逃資」だ。長年住んでいた邸宅を手放し、日本に移住する香港人も急増しているという。

ここでは、20年以上にわたり不動産業界を取材してきた吉松こころ氏の『強欲不動産 令和バブルの熱源に迫る』（文春新書）より一部を抜粋してお届けする。

不動産価格が高騰する晴海フラッグ周辺 ©kawamura_lucy/イメージマート

東京は、ニューヨーク、ロンドンと比べれば不動産が割安で、距離的にも近い。香港富裕層がもっていた家は100億円を超えるものばかりだ。売却により得た資金で、トイレや風呂がひとつしかないことに目をつむって東京の1億円マンションを2、3部屋買ったところで懐は痛まない。むしろ値上がりでもっと大きな金に化けてくれる。

それだけではない。資産を作った日本人には相続税がかかるため、納税のために資産を売らなければいけないが、相続税がない中国人はどんどん買える。

日本では、相続が発生すると最大で55％もの相続税が課される。「富は3代でなくなる」と言われる所以だ。例えば100億円の資産があっても、次の世代には半分、その次の世代にはさらにその半分と、資産は受け継がれるごとに目減りしていく。

一方、相続税がない中国人であれば、品質が良くメンテナンスも行き届いた「ニッポン不動産」を、無税で次の代、そのまた次の代へとスムーズに引き継げる。相続税対策のために日本人が手放す物件が、彼らの資産拡大を大いに助けるのだ。

こうして富裕層が続々と国外脱出を図る香港だが、その人口は、実のところ増えている。香港政府の発表によれば、2023年半ばは、前年同期比2.1％増の749万8100人だった。さらに2022〜2046年の人口予測を見ると、2046年には819万400人に達する。入ってきているのは誰か。それは、中国本土からの移住者だ。

テンセントや電気自動車のBYDが本社を置き、人口1700万人を超えるIT都市である深圳まで地下鉄で1時間、“マネーロンダリングの聖地”マカオまではバスで40分の近さだ。本土で富を築いた人々にとって、香港は近所。仮に海外に逃亡する計画があったとしても、香港は心理的にワンクッション置ける場所らしい。

滑走路の上にタワマンが続々と

しかしただでさえ人口密度キツキツの香港に、移住者たちの住む場所はあるのか。香港人で不動産投資家の簡國文氏に問うと、「巨大なマンション群が次々と新築されている一帯がありますから、明日見に行きましょう」と言われた。

いやいや、行ったら大変なことになっていた。「香港アプローチ」で知られる啓徳空港こと旧香港国際空港の跡地、ならぬ元滑走路の上がその舞台だった。ヴィクトリアハーバーの上に延びる一直線の道、長さ約3キロメートル、横幅60メートルの海の上の滑走路、その上に、新しいタワマンが続々と建設中だったのだ。

もちろん、基礎や土台はどうなっているのかとか、杭は打ったのかとか、建築素人でも考え得る質問はすべて投げかけたが、答えられる人は誰もいなかった。とにかくもうそこには、6万人が住めるだけの新築マンションが立ち並んでいたのだ。香港に住む簡氏でさえ、その光景を目の前にした時は面食らっていた。コロナ後の1〜2年で一気に進んだと見られる。

新しくできた地下鉄、啓徳駅が、元滑走路に一番近い駅だ。まずその駅周辺だが、銀座の高級商業施設・銀座シックスを縦に4つ、横に2つつなげたような巨大な商業施設が4棟くらいドンドンドンと建っていた。そのうちの1棟の1階はテスラの販売店が独占していた。「マンション購入者の皆さん、ついでに新車はいかが」と言わんばかりだ。

次に目に入ったのが、びっしりと軒を連ねる派手な店だ。店舗のガラス面には、新築マンション情報を伝える大量のポスターやチラシが掲示してあった。看板を見ると、「○×物業」「○△畳業」「○□地産」とある。物業、畳業、地産は、不動産会社を表す言葉だ。そうした店が20軒はあった。

あえてチラシ配りをしていたアルバイト風の若者に引っかかってみる。相手は慣れた調子でスマホをいじり、「担当を呼ぶ」という。数分後、茶色のＴシャツとチノパンに、白いスニーカー姿の青年が現れた。年齢は20歳代後半くらいだ。

名刺交換はない。タブレットの画面を見せ、「今残っている部屋はこれと、これとこれ」といったようなことを言い、「とにかく現地へ行こう」と言う。アプリでタクシーを呼ぶと、それに乗り込み、滑走路を走る。道路の左右は工事中の新築マンションが隙間なく建っている。中国現代建設や中国建設といった看板と、地元香港企業と見られる看板が交互に出てくる。外観もそうだが、とにかく都市開発の統一感はゼロだ。滑走路の一番先、海に向かって、競い合うようにただ建ち進むのみで、異様なエネルギーで満ちていた。

まだ完成前、内装の仕上げの段階だが室内を見られるという。エントランスにはレッドカーペットが敷かれ、モデルルーム見学者の気持ちを高揚させていたが、その横を生コンを積んだ巨大ミキサー車や建築資材を載せたダンプカーがひっきりなしに出入りしている。ガードマンはいない。工事作業員と内見家族とセールススタッフが入り乱れていた。

ダイブできそうなくらい海ギリギリ

最初に、「THE KNIGHTSBRIDGE 天瀧」というマンションを見た。香港資本のマンションで、1週間前から内見が始まったばかりだという。17階の部屋は、120平方メートルだ。東京都内の平均的なファミリーマンションは70〜80平方メートルなので、それよりは広い。価格は8億円だと青年が言った。

「だけど狭いから、ふた部屋買う方も結構いますよ。壁をぶち抜けば240平方メートルになるでしょう。16億円にプラス工事費1億円くらいかな」

22階の部屋は、132平方メートルだった。階高があるため少々高めの12億円。とはいえ、17階も22階も、窓から見えるのはほぼ海で、ベランダからヴィクトリアハーバーにダイブできそうなくらい海岸ギリギリに建っていた。

タブレットを操作していた青年が、「あっ」と声を上げる。

「あぁ、この部屋、たった今申し込み予約が入りましたね。あなた達、欲しければ入札になりますね」

内見者はひっきりなしにやってくる。ひとつの部屋には、20人くらいの人がいた。

トイレのドアを開けた時、ギョッとした。明らかに使用した痕跡があった。新築マンションなのにだ。この時私は、ここが増え続ける人口を飲み込む場所であると再認識した。

滑走路マンションの建設計画の進捗は今半分くらいだと青年は言った。着工から5年、残り2〜3年で滑走路のすべてをマンションが覆い尽くすという。

「全棟が完成すると、13万人が暮らす街になるんだ」と、青年はワクワクした様子で語った。1万2000人が居住予定の晴海フラッグの10倍を超える規模だ。

ダサい中国資本マンション

滑走路で次に見たマンションは、中国資本のものだった。ここまで違うかと驚くほど、安普請でダサい部屋だった。マンションの内廊下を歩くと、何か調理しているのか生臭いにおいが鼻をついた。モデルルームの家具やインテリアも、センスはイマイチだ。陳腐というか、安っぽいというか、偽物っぽい。しかし、中国本土からの移住者によりほぼ完売していると説明された。

リゾートホテルのようなプールを備えた豪勢なタワマンだが、居住者のマナーがよくない。大声で喋る。リードをつけずに犬を歩かせる。歩きタバコは当たり前。ぶどうを片手に立ち食いし、皮を吐き出す。新築から2年ですでに数部屋でボヤ騒ぎがあったらしい。購入を祝って爆竹をしたのが原因だったそうだ。

「香港人はもともと中国人を毛嫌いしていました。街で北京語を話す人がいたらあからさまに嫌な顔をして近づきません。でも今は、無理やりにでも北京語をしゃべります。そうしないと仕事にならないから」

香港と日本でビジネスをする日本人女性はそういった。

中国系のマンションには、独身者向けの部屋が多かった。広さは、27平方メートルから37平方メートルで日本のワンルームとほぼ同じだ。それでも価格は2億円台だった。仮に賃貸で借りるとすると、月額32万円だと言われた。中国人の管理人は、「それくらいで募集したらあっという間に借り手はつきますから、投資にもいいですよ」と付け加えた。

その後、もう数部屋を見て案内役の青年とは別れた。

私は今回の視察で、移民や出稼ぎ労働者が住むマンションも見た。かつて、魔窟と呼ばれ恐れられた巨大スラム「九龍城砦」ほどではないだろうが、電線はむき出し、廊下にゴミが溜まり、動物の死骸のような臭いと炒め物を調理する音が同時に存在していた。

狭いエレベーターは旧式で、ガタガタと箱が上下に振動した。国籍も宗教も年齢も性別もわからない人々が乗り込み、よくわからない言語と体臭を発していた。共用廊下には洗濯物が吊るされ、スリッパや靴がひっくり返っていた。

天井からは漏水しているのか、得体の知れない、「建物の汁」とでもいうような水滴が落ち、私の頭や顔に垂れてきた。風呂はない。ベランダもない。網戸もエアコンもない。20平方メートルもないような汚い部屋だ。

マンションの入り口には、ベトナムやラオスからきているという売春婦が椅子を出して座り、胸の谷間をあらわにした服で朝から客引きをしていた。最近は、バングラデシュ、インド、ペルーからの出稼ぎも多いそうだ。多国籍の人々が行き交う無法地帯に、先ほどの簡氏は「きっと泥棒も混じってますね」と耳打ちしてきた。それでも家賃はひと月20万円を超えると言われた。

日曜に“アマさんの天国”になる金融街

日曜日、金融街の「セントラル」を歩くと、左右の歩道にびっしりと女性が座っていた。何百人、いや何千人、ひょっとすると何万人という単位だ。朝、7時台からゴザを敷き、煮炊きをしている者もいれば髪をカットしあっている者もいた。アマさんと呼ばれるメイド達だ。香港にはフィリピンから出稼ぎに来ているアマさんだけで、30万人いると聞く。

日曜の朝、住み込みの邸宅から出てきて、同じ国の出身者同士で寄り集まり、夕方までの時間を共に過ごす。週に一度のオフの過ごし方だ。勤め先からこっそり持ってきた食材や消耗品で商売をする者もいる。

ウィークデイは世界屈指のエリートが闊歩する世界三大金融街の一つ、セントラルの歩道だが、彼らの出社しない日曜日は“アマさんの天国”となる。

私が見た豪邸はすべてにアマルームと呼ばれる住み込みアマさん用の部屋があった。居住面積が150坪を超えるような屋敷であってもアマルームは2畳もなかった。しかも、大きな音と熱風を出す衣類用乾燥機は、たいていこのアマルームの中にあった。ベッドは、折りたたみ式で横幅は人の肩幅くらいしかなかった。

「スペースがないわけではなかろうに」

何遍もそう思った。「メイドに住環境は必要ない。違う生き物だ」。おそらくそう思っているのだろう。

資本主義に格差は必然だ。そして格差はこれからさらに拡がっていく。「こんな状況が東京で起きてしまったらどうなる」。香港の不動産を上から下まで見てそう思った。

東京の新築分譲マンションの平均価格は、2023年1〜6月、1973年の調査開始以来初めて1億円を超えた（不動産経済研究所調べ）。「マンション高騰」と騒がれたが、1億円は、香港であれば車1台の駐車場分にすぎない。

日本は世界一安全でインフラが整っている。四季折々の美しさがあって食事も美味しい。その上激安だ。円安効果によって、不動産は、20〜30％オフのバーゲンセール真っ只中といえる。

しかし、私は思う。今の東京は、30年前の香港の姿だ。

東京は“30年前の香港”

今から30年前、異常な不動産価格の高騰が、香港で起きた。40万香港ドルの不動産が、またたく間に400万香港ドルになった。導いたのは、日本人だった。その頃日本は、バブル景気の余韻がまだ続いていた。ちょうど、九龍サイドからヴィクトリアハーバーの向こう岸、香港サイドを見渡した時、ビルの屋上で光を放つ大型看板が、ことごとく日系企業だった時代だ。現地ではそごうや大丸、伊勢丹、三越など日本のデパートが人気を博した。まさにニッポン絶頂期だ。

香港にやってきた日本人の軍団は、市場価格や相場など調べもせず聞きもせず、言い値で不動産を買い漁った。それはさながら、日本人による香港爆買いだった。

時代の寵児ともてはやされた小売チェーンのヤオハンが、香港に船の形を模した巨大なスーパーを作ってアジア進出の要とし、社長の和田一夫氏が「ピーク・ロード」に豪邸を構えた頃だ。

「間に入る不動産会社は『日本人に売れば儲かる』とウハウハでしたよ」

当時の香港を知る人は言う。

「日本人に大人気だった実業家で作家の邱永漢が、日本企業の経営者を引き連れてよく来てましたよ。そして立地の悪い物件でもどんどん売ってました。ババ掴みした日本人がたくさんいましたけれど、そうやって香港不動産の値は吊り上がっていったんです」

簡氏が不動産営業マンとしてモーレツに走り回っていた1990年代、香港の中心地、尖沙咀近くやウォンポーエリアでも、日本円にして1000万円クラスの不動産が普通にあったそうだ。その頃、不動産を買った香港人は、値上がりで億の資産を作ることができた。

日本はその後、失われた30年を漂ったが、この間、香港の名目GDPは770億USドルから4070億USドルへと、5倍以上に成長した。そうして生まれた香港の成功者たちの一部が、今東京を買いに来ている。そして東京のマンションは、平均的なサラリーマンの所得では買えないほどの値上がりを更新し続けている。

30年前に日本人が香港でしてきたことを、今度は香港人が東京でしている。かつて日本人が種をまいた中華系マネーが、今、日本でうごめき始めている。

