２月１２日の夜、宇都宮市にある大谷資料館近くの公園で設置されていたベンチなどが焼ける火事がありました。

付近に設置されていた防犯カメラには、火をつけたと見られる人の姿が映っていました。

宇都宮市大谷町にある大谷景観公園。

大谷資料館の目の前に位置し、観光客の憩いの場として利用されています。

綱川記者：「樹脂と大谷石でできたベンチとテーブルですが、大谷石の部分を残してひどく焼け落ちています」

２月１２日の午後１１時ごろ公園の近くを通りかかった人が、火が出ているのを発見し警察に通報しました。

付近に設置された防犯カメラが、火事の一部始終を捉えていました。

午後１０時１０分ごろ公園の駐車場に１台の車が停まり３人組がベンチの方へ向かいます。

その後ベンチを中心に何度か強く発光すると煙が上がり、火と煙は次第に大きくなっていきます。

３人組は近くのトイレを往復して 水をかけている様子も見られましたが、完全には消えていない状態でその場をあとにしました。

火は消防により午後１１時半過ぎに消し止められましたが、ベンチとテーブルのほか周辺の芝生が焼けました。

警察は器物損壊事件として、火をつけた人物の行方を追っています。

今回の火事を受けて、公園を管理する宇都宮市は、周辺を立ち入り禁止にしたほか、火気厳禁を呼びかける看板を設置したということです。

また市ではこの公園の再整備を計画していて、その過程で被害にあった箇所の修繕を検討しています。