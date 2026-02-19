渡辺美奈代、豪華スペアリブの夜ごはん公開「照りつやが完璧」「盛り付けもレストランみたい」の声
【モデルプレス＝2026/02/19】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が2月17日、自身のInstagramを更新。手作りの夜ごはんを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「照りつやが完璧」スペアリブ＆サラダが並んだ豪華夕飯
渡辺は「夜ごはん」と書き出し「スペアリブ サムギョプサル 塩麹を使って参鶏湯風スープ サラダ」とこの日のメニューを紹介。大皿に盛り付けられつややかな照りが食欲をそそるスペアリブや調理過程の写真、“もやしくん”こと夫・矢島昌樹氏がサムギョプサルを抱えている様子を公開し「ご馳走様でした」と締めくくっている。
この投稿には「想像以上」「レベチ」「食べたくなる」「料理上手」「照りつやが完璧」「盛り付けもレストランみたい」「スタイル抜群なのにしっかり食べていて素敵」などの反響が寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
