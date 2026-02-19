普通免許で運転可能で車検や車庫証明も不要!?

株式会社バブル（本社：神奈川県伊勢原市）は2025年11月13日、3輪トライクの新シリーズ「COCOシリーズ」に全7色のカラーバリエーションと新装備を加えた改良モデルを発表しました。

従来モデルをベースに快適性とデザイン性を進化させた最新仕様として注目を集めており、ユーザーの間でも多くの反響が寄せられています。

【画像】超カッコいい！ これが新型「”ちいさい“車」です！ 画像で見る（46枚）

同社が展開してきた「ビベルトライク」は、バイクとクルマの中間に位置づけられる3輪電動車両として親しまれてきました。

全長約2.2m、全幅約1mのコンパクトなボディを持ち、普通免許で運転できるうえ車検や車庫証明も不要。

家庭用コンセントで充電可能な電気モーターを搭載し、維持の手軽さと経済性を兼ね備えたモデルとして近距離移動や宅配用途に支持されてきました。

その進化版として登場した「COCOシリーズ」は、ビベルトライクの利便性を受け継ぎながら快適性とデザイン性を大幅に高めています。

ボディサイズは全長2360mm×全幅1080mm×全高1680mmで、最大3人乗車が可能。

内部スペースを拡大し、質感の高い素材を採用することで乗り心地と雰囲気を一段と向上させました。

外観は丸みを帯びたヘッドライトやレトロなフォルムに刷新され、メーターパネルも大型化されて視認性が向上。

安全面ではフットブレーキ方式やバックモニターを標準装備し、女性やシニア層でも安心して扱えるよう配慮されています。

カラーはホワイト、ブラック、シルバーに加え、アンダーネイビーツートン、アンダーベージュツートン、モカツートン、ミストグリーンの全7色を展開。

パワートレインは2000Wモーターとリチウムイオンバッテリーを組み合わせ、航続距離最大約100km、最高速度約50km／hを実現。家庭用コンセントで充電でき、走行コストは100kmあたり約150円と経済的です。

従来通り、普通免許で運転可能で車検や車庫証明も不要、ヘルメット着用義務もない点も魅力となっています。

ラインナップは中心モデル「CLi2000」、リードアシッド仕様で航続距離約50kmの「CST2000」、1500Wモーター＋リチウムイオン仕様で航続距離約120kmの「CLi1500」の3タイプを用意。

用途や走行距離に応じて選べる構成となっており、価格（消費税込）は76万円から88万円です。

※ ※ ※

発表直後からユーザーの反響も大きく、担当者は「色がかわいらしい」「デザインが親しみやすい」といった外観への評価や、「内装が広くて快適」「ベージュの内装で雰囲気が明るい」といった快適性に関する声が寄せられていると話します。

さらに全7色のカラー展開についても「好みに合わせて選べるのが嬉しい」との声が多く、特にミストグリーンやツートンカラーは発売直後から好評で、予約注文が多数続いている状況です。

ユーザーからは「内装が広くて快適で家族で使う雰囲気にぴったり」「丸みを帯びたヘッドライトがかわいい」「初めてでも運転しやすい」といった声も寄せられており、幅広い層から支持を集めています。

従来の使いやすさを保ちながら進化を遂げたCOCOシリーズは、快適で安心できる移動を提供し、日常をもっと楽しくするモビリティとして注目されています。