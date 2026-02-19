「この数年、佳代さんはひざの具合も気になるようで、外出をほとんどしていないのです。食材などは、大部分を大手通販やスーパーからの取り寄せで済ませているそう。お孫さんが生まれたのにいまだに会えていないというのはとてもつらいだろうなと思います」

こう語るのは、小室佳代さん（59）の知人だ。

昨年5月、佳代さんの息子・小室圭さん（34）と眞子さん（34）の間に子供が生まれたことが明らかになった。佳代さんにとっては記念すべき“初孫”だ。

また最近、遠いアメリカの地に住む息子夫婦には新たな動きが見られている。

「眞子さんは、コネティカット州の高級住宅街・グリニッジにあるアート施設に週2?3回通い、美術展のスタッフとして関わっているといいます。

赤ちゃんを一緒に連れていくこともあるそうで、主に圭さんが送り迎えをしているそうです」（在米ジャーナリスト）

’21年11月に渡米した圭さんと眞子さん。昨年3月には子供の出産に合わせてコネティカット州の閑静なエリアに一軒家を購入したとも報じられた。

「しかし、これまで佳代さんが渡米したという情報はありません。小室夫妻と連絡も取り合っていないようで、この没交渉な状況は、眞子さんが佳代さんとアメリカで会うことを望んでいないためだといいます」（皇室担当記者）

昨年2月、佳代さんが自伝エッセイ『ブランニューデイ あたらしい日』（内外出版社）を突如出版したことが話題を集めた。

その内容は、主に佳代さんの半生や女手一つでの子育て、料理のレシピなどで、過去に報じられた佳代さんの元婚約者との金銭トラブル、秋篠宮家との関係性についての記述はなかった。

「それでも、これまで皇室と縁続きとなった人が皇室から了解を得ないまま、本を出した例はありません。出版を知らされていなかった秋篠宮ご夫妻はご立腹だったそうです」（前出・皇室担当記者）

昨年7月には、通販サイトAmazonにある同書の販売ページに、佳代さんから読者に向けたメッセージが追加。しかし、それ以来、彼女の目立った行動は報じられていなかった。

そんななか、昨年の秋、佳代さんは再び“作品”を世に出していたという。

前出の佳代さんの知人が明かす。

「昨年9月、佳代さんはある手芸の展示会に出品していたのです。じつは佳代さんは帽子やバッグ、セーター、シルクフラワー（布製の造花）といった編み物や手芸がとても好きなのです。

編み物をしていると無心になってストレスを忘れられるそうで、日々の精神的な支えにもなっているのだとか。

糸・布の歴史や性質にも造詣が深く、とくにシルクフラワーに関しては、これまでもデパートやギャラリーで何回も展示会を開き、販売も行っていたといいます」

シルクフラワーは別名アートフラワーとも呼ばれるが、前出の自伝エッセイにも、佳代さんはこのように書いていた。

《教室を開いたり、都内のカルチャーセンターでイベントを開催したことも。そのご縁でデイケアサービスセンターでも、ボランティアとして10年間、利用者さんにアートフラワーを教えました》

前出の皇室担当記者が続ける。

「’21年に小室夫妻が渡米する際、圭さんが着用していたジップアップのカーディガンも佳代さんの手作りだったのだとか。

圭さんが幼いころから服や小物を手作りしてあげていたそうで、時には人への贈り物として編み物をすることもあるようです」

Amazonでの読者へのメッセージにも《秋に向けて編み棒を動かしながら、心を落ち着かせて過ごすことが多いです》と綴っていた佳代さん。そこでは《時は流れ、先月新しい家族が加わりとても喜ばしい気持ちです。遠く離れていても愛おしさは募ります》と、小室夫妻と初孫への想いも打ち明けていた。

「現時点では佳代さんに渡米の予定はないそうですが、いつか孫を『この手で抱っこしたい』という“焦慕”の思いを強めているようです。

昨年の読者メッセージに掲載されていた、花をあしらった帽子も佳代さんのお手製だといいます。家で黙々と手芸にいそしみながら、会うことのかなわないお孫さんのために手編み帽子などを作っては、贈っているのでしょう」（前出・佳代さんの知人）

佳代さんは自伝エッセイで小室夫妻について《彼らが結婚し、アメリカで暮らし始めて3年以上が経ちます。（略）「便りがないのは元気な証拠」と受け止めています》と綴っていた。

佳代さん入魂の贈り物を初孫は着用してくれているのだろうか。