別れを意識している？恋心が冷めてきた男性に見られる「変化」

男性は彼女との別れを意識してくると、無意識のうちに彼女に対する言動が変化していくもの。

そこで今回は、そんな恋心が冷めてきた男性に見られる「変化」を紹介します。

話を聞き流される＆連絡しても返信してこない


彼女との別れを考え始めた男性は、徐々に彼女の話を聞き流すようになっていきます。

それは、彼女に対して余計な情を持ちたくないから。

なので、適当に相槌を打ったり、話の内容を全然記憶しようとしなかったりなどするでしょう。

また、連絡しても返信してこなくなったり、返信があっても数日後だったりなど、連絡のやり取りもスムーズにできなくなっていくはずです。

会おうとしてくれなくなる


以前なら自分からデートの誘いをしていた男性も、別れを考え始めた途端に彼女のことを誘うことが少なくなっていくでしょう。

要は、会おうとしてくれなくなるのです。

もちろん「会いたい」なんて言葉も言わなくなりますし、彼女との接触機会を極力なくすようにもなってきていることが、目に見えてわかるようになります。

もし彼氏が今回紹介した状態になってしまうと、おそらく関係修復はかなりハードルが高くなってしまうので、そうならないためにも日頃から小まめにコミュニケーションを取って、円満な関係キープに努めていきましょうね。

