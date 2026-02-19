µÁÊì¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÍ×²ð¸î¡¢45ºÐ½÷À¤ÏÂà¿¦À£Á°¤Çµß¤ï¤ì¤¿¡¡93ÆüµÙ¶È¡ÜµëÉÕºÇÂç107Ëü±ß¡ÄÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÎ¥¿¦¤â¡¡Î¾Î©¤ò»Ù¤¨¤¿3À©ÅÙ¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
45ºÐ¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢É×¤ÈµÁÊì¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë½÷À¤Ç¤¹¡£Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÁÊì¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤ÆÍ×²ð¸î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¼Ò¤Î¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤«¤é¡Ö²ð¸îµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¡¢3¥«·î¤ÎµÙ¶ÈÃæ¤Ë²ð¸îÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÙ¶ÈÃæ¤ËµëÍ¿¤Î67%¤Ë¤¢¤¿¤ëµëÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·À©ÅÙ¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£º¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡Ä¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¼ã¤¤½÷À¤Î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î»Ò¤ËÃåÂØ¤¨¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×80ÂåÉã¤Î²ð¸î¥»¥¯¥Ï¥é¤ËÌ¼¤Ï¶ìÇº
2022Ç¯ÅÙ¤ÎÁíÌ³¾Ê¡Ö½¢¶È¹½Â¤´ðËÜÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç¯´Ö¤ÇÌó10.6Ëü¿Í¤¬²ð¸î¡¦´Ç¸î¤òÍýÍ³¤ËÎ¥¿¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÊÌ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²ð¸îÎ¥¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤ÁÌó55%¤¬¡Ö»Å»ö¤È²ð¸î¤ÎÎ¾Î©»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸îÎ¥¿¦¤Î¸½¾õ¤È¿¼¹ï¤ÊÌäÂê
2021Ç¯10·î¤«¤é2022Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢²ð¸î¡¦´Ç¸î¤òÍýÍ³¤ËÎ¥¿¦¤·¤¿¿Í¤ÏÌó10.6Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢½÷À¤¬Ìó77%¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤Ç¤Ï40Âå¤«¤é50Âå¤ÎÆ¯¤À¹¤êÀ¤Âå¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¥¿¦¸å¤Î¸½¼Â¤Ï¸·¤·¤¯¡¢Àµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºÆ½¢¿¦¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÈ¾¿ô¤Ë¤âËþ¤¿¤º¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ìµ¿¦¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ð¸îÎ¥¿¦¸å¤Ë¡Ö·ÐºÑÌÌ¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬67.6%¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Î¥¿¦¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¤á¤ëÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤3¤Ä¤ÎÀ©ÅÙ
¢¦²ð¸îµÙ¶ÈµëÉÕ¶âÀ©ÅÙ
¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÏ«Æ¯¼Ô¤¬²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤Î¤¿¤á¤ËµÙ¶È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý²ÈÂ²1¿Í¤Ë¤Ä¤¡¢¹ç·×93Æü¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¡¢3²ó¤Þ¤ÇÊ¬³ä²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦»Ùµë³Û:¡ÖµÙ¶È³«»Ï»þÄÂ¶âÆü³Û¡ß»ÙµëÆü¿ô¡ß67%¡×¤Ç·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÇ¿·¤Î¾å¸Â³Û:2025Ç¯8·î¤Ë²þÄê¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï·î³Û35Ëü6,574±ß¤¬¾å¸Â¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¾å¸Â³Û¤ÏËèÇ¯8·î1Æü¤Ë²þÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÇÂç¼õµë³Û:93Æü´Ö¡ÊÌó3¥«·î¡Ë¤ÇºÇÂçÌó107Ëü±ß¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¾ò·ï:µÙ¶È³«»ÏÁ°¤Î2Ç¯´Ö¤Ë12¥«·î°Ê¾å¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¦¾ìÉüµ¢¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¡£µëÉÕ¶â¤Ï°ìÈÌÅª¤ËÈó²ÝÀÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÀÇË¡¤Î²ò¼á¤äÂ¾¤Î¼ýÆþ¤È¤Î¹ç»»°·¤¤¤Ç°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÀÇÌ³½ð¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¿½ÀÁ¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¿Í»öÉôÌç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¤ËÉ¬Í×½ñÎà¤òÄó½Ð¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦²ð¸îµÙ²ËÀ©ÅÙ¡ÊÇ¯5Æü¡Á10Æü¡Ë
Í×²ð¸î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë²ÈÂ²¤ÎÄÌ±¡¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢Ã»´üÅª¡¦°ì»þÅª¤Ê²ð¸î¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¦Æü¿ô:ÂÐ¾Ý²ÈÂ²¤¬1¿Í¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¯5Æü¤Þ¤Ç¡¢2¿Í°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤ÏÇ¯10Æü¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½ÀÆð¤Ê¼èÆÀ:2021Ç¯¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢»þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¤Î¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³èÍÑÎã:¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤ÎÌÌÃÌ¡¢ÄÌ±¡¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¡¢²ð¸îÊÝ¸±¤Î¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤Ê¤É¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µëÍ¿¤Î°·¤¤¤Ï´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½¢¶Èµ¬Â§¤Î³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¦²ð¸î¤Î¤¿¤á¤ÎÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ
´ë¶È¤Ï¡¢ÍøÍÑ³«»Ï¤«¤é3Ç¯°Ê¾å¤Î´ü´Ö¤Ç2²ó°Ê¾åÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³Åù¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Á¼ÃÖÆâÍÆ:Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ¡Ê¸¶Â§1Æü6»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¡¢»Ï¶È¡¦½ª¶È»þ¹ï¤Î·«¾å¤²¡¦·«²¼¤²¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÈñÍÑ¤Î½õÀ®¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦ÄÂ¶â¤È»Ù±ç:¶ÐÌ³Ã»½ÌÊ¬¤ÎÄÂ¶â»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤Ï´ë¶È¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÈñÍÑ¤Î½õÀ®¤Ê¤É¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥¹¥Æ¥Ã¥×
¢¦1.½àÈ÷
¿Æ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÄê´üÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¶ÐÌ³Àè¤Î½¢¶Èµ¬Â§¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦2.È¯À¸»þ
¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î¿Í»öÉôÌç¤Ë¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¤òÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦3.ÀïÎ¬Åª³èÍÑ
93Æü´Ö¤Î²ð¸îµÙ¶È¤ò¡¢°ìÅÙ¤Ë»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ê¬³ä¤·¤Æ¼èÆÀ¤·¡¢²ð¸îÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë´ü´Ö¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦4.Ä¹´üÅª¤ÊÎ¾Î©
µÙ¶È½ªÎ»¸å¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ¤ä²ð¸îµÙ²Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢1¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢²ð¸îµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¤¿93Æü´Ö¤Ç¡¢µÁÊì¤Î¥±¥¢¥×¥é¥ó¤òÀ°¤¨¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äË¬Ìä²ð¸î¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²ð¸îÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¾ìÉüµ¢¸å¤ÏÃ»»þ´Ö¶ÐÌ³À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¡¢½µ3²ó¤Ï16»þÂà¼Ò¤È¤·¤ÆµÁÊì¤ÎÄÌ±¡ÉÕ¤Åº¤¤¤äÍ¼¿©½àÈ÷¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À©ÅÙ¤ò»È¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ò²Ô¤¤¤À¤³¤È¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤Ë²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁª¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï»Å»ö¤â²ð¸î¤â¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
²¾¤ËÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬À©ÅÙ¤òÃÎ¤é¤º¤ËÎ¥¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²ð¸îµÙ¶ÈµëÉÕ¶â¤ÎºÇÂçÌó107Ëü±ß¤Ë²Ã¤¨¡¢µÙ¶ÈÃæ¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÌÈ½ü³Û¤ä¡¢Î¥¿¦¤»¤º¤ËÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÇ¯¼ý¤È¤Îº¹¤ò°ìÈÌÅª¤ÊÀµ¼Ò°÷¥â¥Ç¥ë¤Ç»î»»¤¹¤ë¤È¡¢À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÇÂçÌó240Ëü±ßÁêÅö¤Î·ÐºÑÅª»Ù±ç¡¦¼ýÆþº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤ÏÆÍÁ³»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÎ¥¿¦¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯4·î¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â²ð¸îÎ¥¿¦¼Ô¤Î54.7%¤¬À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤ê¡¢³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»Å»ö¤È¤ÎÎ¾Î©¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Î¥¿¦¤ò·èÃÇ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Î¿Í»öÉôÌç¤äÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë