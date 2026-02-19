家族に勧めたいのは「セブンイレブンのパンケーキ」

3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するオーストラリア代表のトッド・ヴァン・スティーンセル投手が、日本のコンビニグルメを絶賛して話題となっている。球団公式X（旧ツイッター）でファンからの質問に回答。その中で、家族や友人に勧めたい日本食として、意外な一品を挙げている。

動画内で「家族や友人に勧めたい日本食は？」と問われたヴァン・スティーンセルは、「ラーメンやカレーと言うのは簡単だけど」と前置きした上で、「あえて『セブンイレブンのメープル＆マーガリンのパンケーキ』（定価149円税込）を推すね」と回答した。「信じられないほど旨い。大量に買って帰りたいくらいだよ」と、手軽に買えるパンへの愛を熱弁した。

日本文化への造詣も深いようだ。好きなキャラクターを問われると「子どもの頃からポケモンが大好きだ。今でもゼニガメが一番好き」と明かし、自宅にはグッズ専用の棚があるという。また、キャンプ地である府中のラーメン店『大和家』についても「美味しかったよ。あの場所はよく知っている」と語り、地理まで把握している通な一面を見せた。

NPBでプレーするとしたら「仲間のいる読売ジャイアンツだね」と即答するなど、日本球界への関心も高い。チームメートのワーウィック・サポルド投手も「CoCo壱番屋」を絶賛するなど、親日家が多いオーストラリア代表。グラウンド外でも日本を満喫し、リラックスした状態で本戦に挑む。（Full-Count編集部）