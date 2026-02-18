◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

男子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得した。14年ソチ大会から五輪種目となったスロープスタイルでのメダルは日本人初となった。

今大会最初の種目ビッグエア（BA）では11位。苦い五輪デビューとなったが、「正直、スロープスタイルが本番。スロープスタイルでも自分の滑りをして、タイガースタイルでやっていく」とポジティブ思考だった。決勝は試技1回目に82.13点を叩き出して2位発進。最後にダブルロデオ1260をで決め、左拳を力強く振った。2、3回目は手をついて得点を伸ばせなかったが、金メダルの蘇翊鳴（中国）と2人だけの80点台が効いて表彰台をゲットした。

◇長谷川 帝勝（はせがわ・たいが）

☆生まれ 2005年（平17）10月23日生まれ、愛知県岩倉市出身の20歳。

☆家族 両親と兄。

☆競技歴 4歳でスノーボードを始め、小3の頃から競技会に出場。国内で経験を積み、21年3月の世界ジュニア選手権ではビッグエア（BA）で優勝、スロープスタイル（SS）で6位に入り注目を集める。22年にW杯初優勝を挙げ、23年3月の世界選手権ではBAで日本男子初制覇を達成。同年9月には世界で初めて、4方向の5回転半技に成功。昨季はW杯で種目別制覇を成し遂げた。

☆名前の由来 父・俊介さんが生まれた当時ゴルフ界を席巻していたタイガー・ウッズに想起し、「帝王に勝って王になれ」との思いが込められ帝勝（たいが）となった。

☆髪形 俊介さんは愛知県内で美容室を営んでおり、長谷川の髪形や髪色は全て父の一存で決定。小学生時代から茶髪で学校でも目立ちまくっていたが、長谷川は「俺に選択権はない」と諦めていたという。

☆サッカー 小5まではスノーボードと並行してサッカーに取り組み、所属クラブでも活躍。中学進学を機にスノーボードに専念したが、現在でもウオーミングアップでリフティング300回を取り入れる。

☆幼なじみ 22年北京五輪女子ビッグエア銅メダルの村瀬心椛は1歳年上だが、同じ富山の屋外練習施設に通い、同じコーチに師事していたこともあり幼なじみ。先に世界で結果を残した村瀬に刺激を受けつつも、普段は他愛もないことでケンカも絶えないという。