ミラノ・コルティナ五輪で2026年2月18日（日本時間）、フィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が行われ、五輪初出場の中井亜美選手（17）が自己ベスト、今季世界2位の78.7点を記録し、首位に立った。

中井選手がSPで使った楽曲は、イタリア映画の巨匠フェデリコ・フェリーニ監督の名作「道」の挿入曲。これがSNSで「エモい」などと注目を集めている。

「『道』と言えば、高橋大輔選手が...」バンクーバー五輪で

国際オリンピック委員会（IOC）日本語公式Xが、2月18日、中井選手のショートの楽曲が「道」だと触れたうえで、こう投稿した。

「『道』と言えば、高橋大輔選手がフリーで採用し、バンクーバー2010で銅メダルを獲得したプログラムです」

あわせて、高橋選手のバンクーバーでのフリーの演技の動画を公開した。

Xユーザーからは反響が大きく、「演じる人だけでここまで違うとは... それが面白い 中井亜美選手の『道』はとにかく明るくて太陽のような感じがしたわ！」「高橋大輔さんの『道』はフィギュア界の至宝。その名曲で勝負に出た中井選手の覚悟が、あの完璧な演技に表れていました」「高橋選手は映画の男性主人公を演じてて 中井選手は女優役を演じてたのがエモいですよね」「中井亜美選手も素晴らしかった フリーも応援します」などのコメントが寄せられている。

注目の女子フリーは日本時間20日午前3時にスタート。滑走順はSP首位の中井選手は最終24番目、同2位の坂本花織選手は23番目、同4位の千葉百音選手は21番目。運命のメダルの行方は――。