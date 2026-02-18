Photo: SUMA-KIYO

さまざまなアイテムをぶら下げておくのに便利な「カラビナ」。

ぼくもいくつか愛用していますが、バッグのハンドルなど、意外と取り付けられない場所も多いんですよね…。

カラビナが苦手な場所にも吊るせる

そこで役立つのが、ダイソーの姉妹ブランド「スタンダードプロダクツ」から発売されている「フックベルトカラビナ（税込220円）」。小型のカラビナと高強度のマジックテープを組み合わせた、とても汎用性の高い便利グッズです。

使い方はとてもシンプルで、内側がマジックテープとなっているベルト部分を対象物に巻き付けて固定するだけ。

ベルトの長さは約23cmほどで、周囲が13〜20cm程度の場所にしっかりと巻き付けることができます。

一般的なカラビナでは取り付けることが難しい、トートバッグの極太ハンドルにもこの通り。無理なく装着することができました。小型のカラビナ部分にAirPodsや鍵などをぶら下げておけば、バッグの中で迷子になることはありません。

また、ベルトの幅が適度にあるため、重みのあるものを吊るしても、ハンドル部分に極端な負荷がかかりにくいのもメリットだと感じました。

小物をまとめて吊るす

カラビナでは直接吊るせないものを、マジックテープ側に巻き付けて使えるのも「フックベルトカラビナ」ならではのメリット。手袋やマフラーなどをくるりと巻いて固定してしまえば、バッグの容量を圧迫することなくスマートに持ち運ぶことができます。

マジックテープの保持力もかなり強いため、歩行中に振動で外れてしまったことは、今のところありません。

僕は趣味の登山でも活用していて、トレッキングポールをすぐ手に取れる位置にぶら下げたり、アウターの袖をまくるのが大変なときは腕時計をこれに取り付けて、バックパックの肩口に吊るしています。

アイデア次第でさまざまな使い方ができる、ダイソー・スタンダードプロダクツの「フックベルトカラビナ」。カラーは「グリーン」「ブラック」「ブラウン」の3色展開です。

Source: DAISO