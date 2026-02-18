茨城県のひたちなか海浜鉄道は「奇跡のローカル線」と呼ばれている。

【こりゃすごい！】車内でBBQやあんこう鍋を提供…「レストラン仕様」となったひたちなか海浜鉄道の車両をたっぷり見る

赤字だったローカル線を2008年に第三セクター化して黒字転換しただけでなく、近年ローカル線は採算などの問題から廃止危機を取りざたされるところも多い中、延伸事業が国から認可された。「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」にもとづいて、上下分離などの経営支援を促す事例は多いけれども、延伸計画を含めた鉄道事業再構築は初めてのことだ。



老朽化車両の置き換えと、延伸を見込んで調達したひたちなか海浜鉄道のキハ100形。地元の名産「ほしいも」にちなんだラッピング仕様（筆者撮影）

しかし筆者は「奇跡のローカル線」というキャッチフレーズに違和感を持つ。突然やってきた幸運ではないからだ。ひたちなか海浜鉄道が延伸まで至ったのは、乗客目線の改良、改善をコツコツと積み上げた結果だ。

ローカル線の活性化策として、観光列車を導入する路線もある。観光列車は特別な内装の車両、特別な食事、特別な体験を盛り込んだ列車だ。派手で、わかりやすく、目立つから、テレビの旅行番組に採用されやすい。しかし、ひたちなか海浜鉄道は観光列車の導入に消極的だった。

観光列車ではなく、地元の利用者と向き合ってきた

平日に通勤で乗ってくれる人は年間で500回以上も乗車してくれる。観光列車で500人の乗車を集めるより、定期客をひとりでも増やしたい。だからひたちなか海浜鉄道は、沿線の人々にとって「便利な鉄道」を追求してきた。

那珂湊駅に棲み着いた野良猫「おさむ」も、他社だったら「駅長猫」などとして持ち上げ、イベントやグッズを展開するところだ。しかしひたちなか海浜鉄道が「おさむ」を観光駅長として盛り立てることはなかった。吉田千秋社長が「猫には猫の生き方がある」と考えていたからでもある。そこが猫好きの共感を得たかもしれない。おかげでおさむは穏やかにあの世へ旅立ったし、妹の「ミニさむ」は今でも気ままに暮らしている。

そのひたちなか海浜鉄道で、昨年秋にレストラン列車を運行した。延伸をきっかけに、「便利な鉄道」から、「便利で楽しい鉄道」へ。大きなチャレンジだ。

ここに至るまで、ひたちなか海浜鉄道がいかに「ローカル線らしからぬ」地道な努力を続けてきたのかを振り返ってみよう。

都内へのアクセスを向上させ、通学客の利便性も高めた

2012年3月17日のダイヤ改正は象徴的だ。この日から最終列車が約40分繰り下がり、勝田発23時44分となった。この列車はJR常磐線上野22時発の特急に接続した。最終列車の繰り下げのおかげで、ひたちなか海浜鉄道の勝田〜那珂湊間の利用者は、都内の飲み会に参加する場合でも、都内で宿泊せず日帰りできるようになった。

現在の最終列車は勝田駅23時23分発になり、少し繰り上がっている。しかし上野発時刻は同じ。上野東京ラインの開通によって、東京駅や品川駅からも勝田に直通する。また、当時、那珂湊止まりだった最終列車は、現在は終点の阿字ヶ浦まで延長されている。

さらに、当時のダイヤ改正で列車の最高速度が時速50キロから60キロに上がった。また、勝田〜那珂湊間の所要時間は45秒短縮された。わずか45秒とはいえ、それを勝田駅のJRからの乗り換え時間に振り向ければ効果は大きい。

自動車の一般道の最高速度と同等になったことも重要だ。自動車の速度に負けていれば、ドライバーから鉄道利用へ移転しにくい。鉄道は交通信号がないから、最高速度が同じならクルマより列車のほうが目的地に早く着くし、併走する区間で列車のほうが速くみえる。ドライバーは「列車に乗ればよかった」と思うだろう。

金上駅の改良工事も重要だ。金上駅は勝田駅と那珂湊駅の間にある。ひたちなか海浜鉄道は単線で、この区間に列車の行き違い設備がなかった。2010年に両駅の間にある金上駅の線路を増やし、列車の行き違いが可能になった。

その結果、朝夕の通学時間帯の運行間隔が約40分から約20分に短縮された。駅で最大40分も待たされるなら「自転車通学にしよう」とか、「親に車で迎えに来てもらおう」となるところ、20分ならまあ待てる。さらに、片道240回分で1年間有効の通学定期券を発売し、沿線の学校へ説明するために足を運んだ。こうして通学生の利用者が増えていくことになった。

2014年に「高田の鉄橋駅」、2021年には「美乃浜学園駅」を新設。美乃浜学園はひたちなか市が小中学校を統合した小中一貫校で、開校に併せて駅が作られた。鉄道を通学路にするという考え方だ。ひたちなか市のバックアップも大きかった。補助金だけではなく、コミュニティバス「スマイルあおぞらバス」と鉄道を連携させて、鉄道を基軸とした市内の公共交通ネットワークを作っている。

「ビール列車」「ボージョレ列車」などユニークな取り組みも行ってきた

通勤通学客の利便性を高めてきたひたちなか海浜鉄道だが、観光輸送をないがしろにしたわけではない。

開業した最初の1月1日には初日の出列車「サンライズ F あじがうら」（現在は急行あじがうら）を運転した。夏季にビール列車「湊線一番搾り号」を運行し、秋に「ボージョレヌーヴォー列車」を運行した年もある。どちらも地元の人々に鉄道を再認識し、親しんでもらうきっかけとなった。列車を貸し切って車内で演劇を上演するイベントも行われた。

駅主体のイベントも多い。那珂湊駅で農協と漁協が共催する朝市を実施、大学生やアーチストによる「みなとメディアミュージアム」の展示場所を提供、JAF茨城支部によるひたちなか海浜鉄道車庫見学会などを受け入れるなど、それぞれ好評だ。旅行会社の団体ツアーも受け入れている。とくに2024年、長年活躍していた人気車両「キハ205」の引退に伴って実施したツアーは、鉄道旅行を品評する「鉄旅オブザイヤー」のグランプリを受賞した。

そもそも、ひたちなか海浜鉄道沿線には観光スポットが多い。

那珂湊駅付近の「おさかな市場」は遠方から訪れる人が多く、「沿線」と呼ぶには少し遠いけれど、春のネモフィラ、秋のコキアで知られる「国営ひたち海浜公園」もある。シーズン中に終点の阿字ヶ浦駅からシャトルバスを運行し、勝田駅から公共交通ルートを形成している。道のりとしては少し遠回りになるけれども、マイカー渋滞を避けてスムーズに行ける。帰路に那珂湊おさかな市場に立ち寄るコースも定着しつつある。

このシャトルバスのルートを鉄道に置き換えよう、という計画が、冒頭で触れたひたちなか海浜鉄道の延伸だ。

国営ひたち海浜公園を訪れる人が、ひたちなか海浜鉄道に乗ってくれたら、鉄道の利益になるだけではなく、ひたちなか市の交通渋滞解消にもつながるだろう。

満を持して、今まで手出ししなかった「観光列車」を開始

ひたちなか海浜鉄道では現在、延伸に向けた活性化の取り組みが始まっている。車両はJR東海から購入した中古車を整備中で、満を持して観光列車の取り組みも始まった。

2025年10月から12月にかけて運行した、レストラン列車「那珂湊のおさかな列車」だ。いままで、生活にも観光にも便利な列車に徹したけれど、これからは楽しい列車も走らせたい――その試金石になる列車だろう。沿線外の観光客にも積極的に乗ってもらうための、大きなチャレンジだ。

海鮮バーベキューを、車内で楽しめる「グルメ観光列車」

「那珂湊のおさかな列車」ツアーは日帰りで、集合はJR常磐線の勝田駅に10時30分まで。解散は那珂湊駅で15時台だ。集合時刻は東京から特急「ひたち5号」に乗れば間に合うよう配慮した。解散時刻が少し早いけれど、勝田駅ではなく那珂湊駅としたので、おさかな市場やほしいも専門店、スイーツショップなど、街歩きを楽しんでもらうという趣向だった。

メインコンテンツは那珂湊駅のプラットホームで行われた海鮮バーベキューだ。那珂湊漁協女性部のおかみさんたちが、炭火の上で貝やイカなどを焼き、あらかじめ用意されたお弁当と合わせて手渡してくれる。

これらを走行中の車内で食べる。日本旅行北海道が函館発の「ながまれ海峡号」を成功させたスタイルを踏襲している。

阿字ヶ浦からは貸切りバスで鉄道神社、ほしいも神社、国営ひたち海浜公園を巡る。国営ひたち海浜公園はメインゲートの混雑を避け、裏口的な「海浜口・風のゲート」に到着する。ここは「みはらしの丘」に最も近い。

このツアーはこれまでに4回開催し、特に2025年12月14日の第4回は「あんこう」の特別メニューが効いて、発売開始から7日で完売となった。アンケート結果も概ね好評で、バーベキュー、お土産スイーツの満足度が高い。第4回では食事を楽しむための乗車時間を長くするため、国営ひたち海浜公園には立ち寄らず、勝田〜那珂湊間を2往復（第4回は勝田〜阿字ヶ浦間を2往復半）した。

延伸区間の主な客は国営ひたち海浜公園の入場者、つまり観光客だ。観光客に鉄道を認知してもらうためにも、シンボルの列車が必要となる。観光列車は企画も集客も手間がかかるが、客単価を上げる効果もあり、運賃以上の収入をもたらす。そして、観光列車の食材などに関わる地元の産業にも恩恵がある。

ひたちなか海浜鉄道の延伸は2段階で行われる。第1期は国営ひたち海浜公園南口ゲート付近までで、2031年春の開業目標だ。第2期は国営ひたち海浜公園西口ゲート付近まで。2035年度までの開業目標となっている。

いままで、「便利」を追求してきたひたちなか海浜鉄道が、その熱意のまま、「楽しい列車」に本腰を入れる時が来る。その意味でも延伸開業が楽しみだ。

（杉山 淳一）