「韓国人の8割は“在日”を知らない」東大博士課程の韓国人が語る、日本との残酷なまでの認識の差
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国人は在日をどう思うのか？日本の現実に衝撃を受ける理由」と題した動画を公開。韓国出身で東京大学の博士課程に在籍するパクくん氏が、多くの韓国人にとって「在日コリアン」という存在がいかに知られていないか、その衝撃的な実態を3つの視点から解説した。
動画の冒頭でパクくん氏は、多くの日本人が在日コリアンについてある程度の知識を持っているのに対し、韓国ではその存在自体がほとんど知られていないという、根本的な認識のズレを指摘する。パク氏自身も来日するまで「在日コリアンという言葉を聞いた覚えはなかった」と語り、その理由として韓国の学校教育やメディアでこのテーマがほとんど扱われないことを挙げた。わずかに知っている人でも「ヤクザとパチンコに関わっている」といった偏見を持つケースがあるが、これは大多数が会社員や学生として暮らす実態とはかけ離れた認識であると説明した。
次に氏は、韓国人が衝撃を受ける理由として「朝鮮学校」の存在を挙げる。日本国内に北朝鮮式の教育を行う朝鮮学校が約60校も存在するという事実に、多くの韓国人は「え？日本に北朝鮮系の学校があるの？」と驚愕するという。パクくん氏によれば、韓国の感覚では到底考えられないことであり、「少し怖いとすら感じる」反応だそうだ。ただし、朝鮮学校に通う生徒の半数以上は北朝鮮と直接的な関係がないというのが実態であると補足した。
さらに驚きを呼ぶのが、「韓国政府の対応」である。朝鮮学校が歴史的に北朝鮮からの資金援助を受けてきた一方で、韓国政府は在日コリアン向けの学校（韓国学校）の設立に消極的で、現在も全国に6校しか存在しない。この事実は、韓国人から見れば「自国民であるはずの在日コリアンに対して、韓国政府はなぜこんなに無関心なのか」という大きな驚きにつながるという。
動画の最後にパクくん氏は、在日コリアンが日本人、韓国人、北朝鮮人のいずれにも100%は当てはまらない複雑なアイデンティティを持つ存在であると語る。グローバル化が進む現代において、「〇〇人らしいとは何か」という問いを、このテーマが我々に投げかけていると締めくくった。
【パクくん、博士（工学）】28歳。韓国歴19年、日本歴9年、渡航国数31カ国。韓国ソウル生まれ。韓国一の受験激戦地テチドンで勉学。韓国の高校を卒業後、日韓政府の国費留学生として来日。九州大学の学部を卒業、東大院の修士課程を修了。2026年3月に東大院の博士課程を修了。専門は分析化学。日韓英のトリリンガル。