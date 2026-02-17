マキアージュが新ファンデ美容液のポップアップ開催　白玉肌に着想したスイーツを提供

資生堂の「マキアージュ（MAQuillAGE）」が、新作ファンデーション「マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウ」の発売を記念したイベント「白玉処 MOCHillAGE」を2月18日から23日までZeroBase表参道で開催する。

【画像をもっと見る】

マキアージュは、若年層がファンデーションを自分の肌に合う色よりも、理想の肌色に合わせて選ぶことに着目。さらに、より明るく透明感の高いファンデーションへの需要の高まりから、白玉のようなワントーン明るい肌を叶える“白玉ファンデ美容液”として、マキアージュ エッセンスリキッド EX ブライトグロウを2月21日に発売する。

イベントでは、東京・世田谷にあるパティスリー「パティスリィ アサコ イワヤナギ（PÂTISSERIE ASAKO IWAYANAGI）」とコラボ。白玉ファンデ美容液にちなみ、白玉のコラボスイーツを提供し、マキアージュの商品をイメージしたトッピングをなりたい肌や好きなメイクに合わせて選ぶことができる（事前予約制・当日予約枠有り）。そのほか、新作ファンデのタッチアップスペースやフォトスポット、くじなどのコンテンツを用意する。

マキアージュの榊原萌々ブランドマネージャーは、「ファンデ美容液は発売以来好調を維持しており、全世代から支持を集めているが、日本の人口分布に合わせて40代以降が大きな割合を占めている。ブランド全体として、より20〜30代を意識した戦略を推進する上で、今回の白玉ファンデ美容液の発売に至った」と語る。

若年層へのアプローチを強化する上で、マキアージュはプロモーション戦略も大きく変化させている。「ここ数年はテレビCMを入れず、デジタル広告にシフトしている。美容に関心の高い層だけでなく、より広い一般層にまで話題を届けることが不可欠であることから、スイーツやカフェなど美容とは異なる領域からアプローチし話題化を図る」とした。

コラボ相手にパティスリィ アサコ イワヤナギを選んだ決め手は、パティシエ 岩柳麻子の経歴に強く惹かれたという。「元々製菓学校出身ではなく、染色家を目指されていたそう。独学でパティスリーを始めたという挑戦する姿勢が、マキアージュのブランドフィロソフィーと共鳴することから今回のコラボに至った」と語った。

◾️「白玉処 MOCHillAGE」開催概要

期間：2026年2月18日（水）〜2月23日（月・祝）

営業時間：18日（水）13:00〜20:00、19日（木）11:00〜21:00、20日（金）11:00〜21:00、21日（土）10:00〜20:00、22日（日）10:00〜20:00、23日（月・祝）10:00〜18:00

場所：東京都港区北青山3-5-2 ZeroBase表参道

◾️マキアージュ：公式サイト