福留光帆、ダイエットで「筋肉は裏切らない」を実感
タレントの福留光帆（22歳）が、2月17日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ダイエットの過程で「筋肉は裏切らないから筋トレしろ」という言葉の正しさを実感したと語った。
福留は最近、DRAW MEのアイドルイベントのためにダイエットを頑張っていたが、イベントが終わった後も継続しており、「イベントからまたさらに1kg痩せて、5kg痩せました」と話し、体重が45キロ台に戻ってきたと明かす。
福留によると、ジムにちゃんと通っているそうで「自己肯定感が上がるんだよね、すごく。本当にメンタルがムキムキになる。マジで。なんか私さ、それ嘘だと思ってたの。なんか『筋肉は裏切らないからなんか病む前に筋トレしろ』みたいな。ああいうのさ、Xに流れてきたらさ、そんなわけねえだろ！みたいな。筋肉なんて、筋トレしなきゃさ、すぐなくなるから裏切ってると思うじゃないですか？ 筋トレってすっごいメンタルにいい！ なんかすごいね、筋トレ。みんな筋肉は裏切らないから筋トレした方がいいよ、本当に」と語った。
福留は最近、DRAW MEのアイドルイベントのためにダイエットを頑張っていたが、イベントが終わった後も継続しており、「イベントからまたさらに1kg痩せて、5kg痩せました」と話し、体重が45キロ台に戻ってきたと明かす。