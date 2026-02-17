この瞬間を待ってた。

2014年に公開されて以降、その迫力あるアクションと独特の世界観で人気を博している映画『ジョン・ウィック』。シリーズ化ののち、スピンオフ作品も公開され、数多の映画好きを魅了してきました。

本シリーズの魅力はなんと言っても、主演キアヌ・リーヴスが華麗にこなす“ガンフーアクション”ですよね。シリーズを見たことがある人なら誰しもが憧れるあの身のこなし、なんとゲームで体感できるようになるみたいです。

『ジョン・ウィック』がPS5で登場

2月13日にYouTubeで配信されたPlayStation 5用の最新ゲームタイトルの情報を伝える公式番組「State of Play」内で、『ジョン・ウィック』のタイトルでゲーム化が発表、最新映像と題した予告映像が解禁されました。

予告映像内ではティザーのほか、PS5でのゲームシークエンスをキャプチャした映像が公開。なんと主人公ジョン・ウィックを演じるキアヌ・リーヴスのスキンもお目見えしています。ゲームでジョン・ウィックになれるなんて、最高だ…。

プレイキャプチャ映像では、キアヌ・リーヴスが銃をぶっ放しながらガンフーを決め、周囲の物や建具を駆使しながら敵をなぎ倒していく様子が。映画さながらに敵を壁に叩きつけたり、テーブルに並べられた箸でブッ刺したりするシーンが盛り込まれており、かなり自由度が高そうに見えます。

またティザーでは、映画の世界観をつくるのに一役買っているあの「コンチネンタル・ホテル」と思しき建造物も登場。その室内でジョンがスーツを仕立てる姿や、銃を調達する場面もあります。「実際のゲームプレイではありません」の注意書きはありますが、これもゲーム要素の1つなんだとしたら、なお楽しめそう。

開発を担当するのは、『死霊のはらわた』や『ワールド・ウォーZ』といった名作映画タイトルのゲーム化を手掛けてきたSaber Interactive。担当ディレクターによると、本作は「ジョン・ウィックの人生における重要な時期」を描いているとのこと。またオリジナルの新キャラクターも登場するそうです。

映像公開と同時にウィッシュリスト受付がスタートしています。片手でリロードアクションとかできたら、それだけでテンションあがっちゃうな…。

