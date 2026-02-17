お笑い芸人のキンタロー。さんが自身のX（旧Twitter）を更新。

手を火傷したことを、明かしました。



【写真を見る】【 キンタロー。 】 火傷で病院に「2度だった」 「R1準決勝だめで落ち込んでいたら」「素手で熱々の鍋の蓋を持つと言う失態を」 「めちゃくちゃ火傷痛いので」うずくまる





キンタロー。さんは「R1準決勝だめで落ち込んでいたら 料理もボーっとしてしまい やらかしてしまいました」「素手で熱々の鍋の蓋を持つと言う 失態を犯してしまった涙」と、投稿。



続けて「めちゃくちゃ火傷痛いので」キッチンでうずくまったことを、綴っていました。







そして、続く投稿で、キンタロー。さんは「皮膚科行ってきたよ！」「2度だった」「思ったより確かに深かった」と、火傷の状況を報告。





続けて「今日はスタートから 道端に携帯落とすわ 鍵落とすわで 激しめのスタート 注意力散漫が猛威を振るってる！ 自分で自分がおいつかない」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「火傷お大事にね…お医者行けてよかったね」・「体調に気をつけて、早く良くなるといいですね」・「たいへんだったね きっと働きすぎ忙しすぎなんだと思う…やる事が多すぎれば注意力散漫にもなるよー。からだ大切に〜」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】