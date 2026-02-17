SEVENTEEN（セブンティーン）のJEONGHAN（ジョンハン）が自身のInstagramを更新。沖縄・アメリカンビレッジを訪れた近況ショットを公開し、ファンの注目を集めている。

【写真】沖縄の海を眺めるジョンハンの美しい横顔／入隊前日の投稿では金髪ロング／2025年8月、スングァンとの2ショット（2枚目）／2025年10月同じく入隊中のウォヌとスーツ姿で2ショット

■入隊中のセブチ・ジョンハン。インスタで沖縄旅行中の最新ショット公開

現在入隊中のジョンハン。今回の更新は、2024年9月の入隊前日の投稿以来となり、久しぶりのインスタ投稿にファンからは喜びの声が相次いだ。

投稿は、青い海をバックにした爽やかな横顔ショットからスタート。黒のシャツジャケットにホワイトジーンズを合わせたシックなモノトーンコーデで、海を見つめ柔らかな表情を浮かべている。3、4枚目では海沿いで腰掛けた姿では、スラリと伸びた脚の長さがひときわ目を引く。

さらに、ジョンハンは、沖縄の美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジも訪問。5枚目ではイルミネーションで飾られた手すりから階下を覗き込む姿がかわいらしい。ラストはライトアップされた街並みを歩く姿で締めくくられている。

ジョンハンは2月5日、千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されたSEVENTEENメンバーのS.COUPS（エスクプス）とMINGYU（ミンギュ）によるユニットC×Mの公演を観覧する姿が目撃され話題に。さらに2月14日には、グローバルファンダム・プラットフォーム「Weverse」に北海道旅行の写真も投稿しており、北から南まで日本を満喫した様子だ。

SNSではSNSでは「黒髪短髪ビジュアル最高」「入隊中とは思えないオーラ」「変装なしでアメリカンビレッジ歩いてたなんて」「脚長すぎてびっくり」「日本列島縦断してる（笑）」「日本に来てくれてうれしい」など、多くの反響が寄せられている。

■2024年9月、入隊前日の投稿では金髪ロングヘアのジョンハン

■昨年8月にはスングァンが短髪姿のジョンハンとのハワイ2ショットを披露（2枚目）

■昨年10月には同じく入隊中のウォヌとスーツ姿で「大韓民国大衆文化芸術賞」授賞式へ