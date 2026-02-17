Snow ManのTikTokで、向井康二と阿部亮平が雪上で「カリスマックス」をダンスする動画が公開された。

【動画＆写真】向井康二と阿部亮平の雪上「カリスマックス」＆雪合戦など

■カメラにも雪を投げてはしゃぐ向井＆雪に埋もれながらも楽しそうな阿部

公開されたのは、雪が積もった木々の前で、雪が舞うなか、ウェア姿で「カリスマックス」を踊るふたりの動画。

向井はブラウン系のウェア、阿部はホワイト系のウェアで登場し、モフモフの雪の上にも関わらず、華麗なステップを披露。寒そうな状況のなかでも笑顔を絶やさず踊るふたり。最後は雪合戦へと突入し、向井が阿部を軽く押すと、阿部はそのまま雪にスッポリ倒れた状態に。

向井のヤンチャは止まらず、カメラに向かって雪をぶつける。しばらく無人の真っ白な光景が映し出されたあと、雪から這い出た阿部がもう一度転んでしまい、髪の毛も顔にも雪をまといながら大笑い…というエンディングになっている。

コメント欄には「埋もれて歩けない阿部ちゃんかわいい」「阿部ちゃん顔に雪ついててあざとい」「容赦ないこーじが好き」「素手で雪つかんでる（笑）」「子どもみたいでかわいい」などといったファンの声が続々と到着。

向井は自身のInstagramでも、阿部とウェア姿で寄り添う姿や、阿部が雪山をスノボでおりてくる姿などを公開している。

■“かわいい”殺到の「カリスマックス」雪合戦バージョン

■向井と阿部のウェア姿寄り添いショット