レンジで簡単に作れる「グラタン」のレシピを紹介！ 鍋を使わずレンチンだけでホワイトソースを手作り

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『#263【グラタン】レンジで簡単グラタン！【東北きりたん】』というarchさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

今回は電子レンジで作るグラタン！ 簡単ですのでぜひ作ってみてください！

#263【グラタン】レンジで簡単グラタン！【東北きりたん】

電子レンジで簡単に作る「グラタン」のレシピをarchさんが紹介しています。ホワイトソース缶を使わなくても、簡単に自作できます。

まず耐熱ボウルに薄力粉を入れ、牛乳を少しずつ加えながら練り混ぜます。そこへ顆粒コンソメ、ウインナー、早ゆでマカロニ、塩こしょうを加えてさらに混ぜます。

ラップをかけて600Wの電子レンジで3分加熱します。一度取り出して底からしっかり混ぜ、今度は600Wで4分加熱します。

加熱が終わったら取り出して、再び混ぜます。マカロニがくっついていたらはがすようにします。好みのとろみが付くまで、追加で加熱します。

グラタン皿に移し替え、ピザチーズとパン粉をのせます。あとは230度に予熱したオーブンに入れ、8〜10分ほど焼きます。パン粉にこんがりときれいな焼き色がついたら完成です。

鍋を使わずに作れるので、ホワイトソース作りが面倒という人でもチャレンジしやすいレシピとなっています。作ってみたい方は、ぜひ動画も参考にしてみてください。

視聴者コメント

良いねえ

パン粉のお焦げにそそられる〜

いい感じにぐつぐつしてる

グラグラのアツタン！

美味しそう

文／高橋ホイコ