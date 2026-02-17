Vシネクスト『ゴジュウジャーVSブンブンジャー』3月18日舞台挨拶付き最速上映会開催！
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』の舞台挨拶付先行上映会が3月18日(水)に新宿バルト９にて開催することが決定した。また新規場面カットも到着！
＞＞＞公開された場面カットをチェック！（写真10点）
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は指輪の力で最高最強の《ナンバーワン》を目指す物語。そして2024年2月まで放送していた、車をモチーフにした ”バクアゲ” な『爆上戦隊ブンブンジャー』が夢の共演を果たす。さらに、本作は、スーパー戦隊シリーズ50周年であり「VSシリーズ」30周年の歴史に残る記念すべき作品となる。ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが、歴史に残る激闘を繰り広げる予定だ。
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』の舞台挨拶付先行上映会が3月18日（水）に新宿バルト9にて開催することが決定した。
当日は、ゴジュウジャーから冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希のメインキャストが登壇。ブンブンジャーからは井内悠陽、葉山侑樹、鈴木美羽が参加する。
3月20日（金）からの上映を前に本作の見どころなどを語る予定だ。
貴重なトークばかりでなく、作品をいち早く観られるチャンスをお見逃しなく。
また、新規場面カットが大量に公開された。
先日発表されたボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルの姿も。
ますます公開が楽しみになるVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』は3月20日（金）公開。
（C）2026 東映ビデオ・東映AG・バンダイ・東映 （C）テレビ朝日・東映AG・東映
＞＞＞公開された場面カットをチェック！（写真10点）
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は指輪の力で最高最強の《ナンバーワン》を目指す物語。そして2024年2月まで放送していた、車をモチーフにした ”バクアゲ” な『爆上戦隊ブンブンジャー』が夢の共演を果たす。さらに、本作は、スーパー戦隊シリーズ50周年であり「VSシリーズ」30周年の歴史に残る記念すべき作品となる。ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが、歴史に残る激闘を繰り広げる予定だ。
当日は、ゴジュウジャーから冬野心央、鈴木秀脩、神田聖司、松本仁、志田こはく、木村魁希のメインキャストが登壇。ブンブンジャーからは井内悠陽、葉山侑樹、鈴木美羽が参加する。
3月20日（金）からの上映を前に本作の見どころなどを語る予定だ。
貴重なトークばかりでなく、作品をいち早く観られるチャンスをお見逃しなく。
また、新規場面カットが大量に公開された。
先日発表されたボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグルの姿も。
ますます公開が楽しみになるVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』は3月20日（金）公開。
（C）2026 東映ビデオ・東映AG・バンダイ・東映 （C）テレビ朝日・東映AG・東映
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優