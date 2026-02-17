【まじかる☆プリンセス】 2026年春 発売予定 価格：未定 プレイ人数：1人 対応言語：日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語

MAGIは、PC（Steam）用娘育成シミュレーションゲーム「まじかる☆プリンセス」の発売時期を2026年春に決定した。価格は未定。

配信中の体験版が3万ダウンロードおよび高評価率97%（2026年2月時点）を記録したことを受け、プレーヤーへの感謝を伝える「まじかる☆プリンセス 発売時期発表＆体験版お礼トレーラー」と、SNS投稿やゲーム実況に活用できる「配信キット」も公開された。

さらに、新衣装の追加や機能改善を含む体験版アップデートが実施される。また本作は、2月24日より開催される「Steam Next フェス」に参加することも発表された。

発売時期が2026年春に決定！感謝を伝える最新トレーラーを公開

本作は“世界一かわいい娘”を育てる育成シミュレーションゲーム。プレーヤーの選択で娘の未来は大きく変化し、50種類以上のマルチエンディングを楽しめる。感謝を伝える新映像「発売時期発表＆体験版お礼トレーラー」は実際にプレイした人からのメッセージも盛り込まれた内容となっている。

体験版を本日アップデート！新衣装追加やセーブ機能改善を実施

【まじかる☆プリンセス 発売時期発表＆体験版お礼トレーラー】

〇アップデート内容

1. 娘の着せ替え衣装を追加

新たな着せ替え衣装として「白騎士の正装」と「オリエンタルドレス」を追加。これらの衣装は、ゲーム内の服屋で入手可能（製品版ではこれらの衣装を入手できるタイミングが異なる）。

2. セーブ機能の改善

これまでセーブ自体は月の途中でも行なえたが、実際に保存されるのは月初の状態のみだった。今回のアップデートにより、月の途中でセーブした時点の進行状況が正しく保存されるようになった。

3. 各種調整・修正

ゲームバランスの調整、バグ修正、翻訳テキストの修正などを行ない、プレイの快適性が向上。

体験版について

体験版では、娘の学園入学から半年間の物語と、ゲームの核となる育成・交流部分を楽しめる。本体験版は、2月24日より開催される「Steam Next フェス」でもプレイできる。パネテリア王国での生活や、娘の育成システムなど、本作の雰囲気や世界観を体験することが可能だ。

※製品版へのセーブデータ引き継ぎはありません

SNSや動画サイトの投稿に使える「配信キット」を無料配布！

SNSや動画サイト上での応援に感謝を込めて、実況プレイやファン活動に自由に使える「配信キット」が公開された。

本キットには、タイトルロゴ、キャラクター立ち絵、ゲーム中に登場するマンガ風イラストなどが含まれている。本作を紹介する際の素材としてだけでなく、日常的なSNS投稿にも使いやすいラインナップが揃っている。

【配布内容】

・キービジュアル

・ロゴ

・スクリーンショット

・キャラクターイラスト

・イベントスチル

・コミックパネル

活用ガイドラインについて

本素材は、YouTube、Twitch、ニコニコ動画などの動画プラットフォームにおける収益化配信でも使用可能。利用にあたっては「まじかる☆プリンセス」の「配信・二次創作ガイドライン」に準ずる。

「まじかる☆プリンセス」について

本作は、ボードゲームで人気を博した「まじかる☆シリーズ」の世界観をもとに制作された、“娘育成”シミュレーションゲーム。

プレーヤーは娘の父親となり、幼少期から魔導学園卒業まで、愛する我が子を育てていく。真面目に勉強させて優等生にするか、悪行を重ねて不良少女にするか……プレーヤーの選択一つで娘の未来は大きく変化し、用意されたエンディングは50種類以上にのぼる。

さらに物語は、娘との日々を通して、因果の鎖に繋がれた謎多き世界「パネテリア王国」の真実にも迫っていくことになる。

【ストーリー】

物語の舞台は、パンと魔法を主要産業とする「パネテリア王国」。この国に、父と娘の二人家族が新たな生活を始めるためにやってきました。娘はやがて「王立魔導学園」へと入学し、仲間と出会い、学園生活を楽しんでいきます。

しかし、満月が紅く染まる夜――「紅い月の夜」の異変とともに、魔物たちが現われ、世界は静かに崩れ始めます。日に日に激しくなる魔物の襲撃。調査を進める女王コロネリアは、やがて娘にこう告げます。

「なるほど、あなたが鍵……。」

果たして、娘に秘められた運命とは？

父として、あなたはどんな未来を選び取るのか――。

ゲームの特徴

プレーヤーは娘（アリス）の父親となり、昼パートと夜パートを行き来しながら、アリスを理想の娘へと育てていく。各パートでどんな行動をとったかによってアリスのステータスは上下し、最終的に誰と結ばれ、どんな職業につくかが決まる。

キャラクター紹介

娘の友人や先生など、総勢30人以上の個性的なキャラクターが登場。選択次第では最終的に「運命の相手」として結ばれる展開も……？

キャラクターについては、公式X（@magicalbakerybg）やSteamの開発者レター内で詳しく紹介されている。

娘（アリス）

CV：鈴代紗弓

本作の主人公で、プレーヤーの娘。王立魔導学園へ通うため、父と飼い猫とともに王都へ引っ越してきた。プレイ次第で善か悪か、また将来どうなるかも変化する。

コロネリア

CV：長谷川育美

パネテリア王国の女王。なぜかアリスのことを知っており、アリスに接触しようとする。大人びた言動から冷たい印象を受けるが、本来は明るくて活発な雰囲気の持ち主。

クロ

CV：伊藤ゆいな

田舎から王都へ引っ越す際についてきた猫。アリスが極度に「良い子」になるように過保護である。

「まじかる☆プリンセス」キャスト一覧（敬称略）

鈴代紗弓

長谷川育美

日笠陽子

水野朔

伊藤静

内田雄馬

島崎信長

青山吉能

伊藤ゆいな

能登麻美子

山路和弘

甲斐田裕子

新井里美

佐藤聡美

皆川純子

大塚芳忠

