2月15日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』55周年1時間スペシャルにて、番組公式TikTokで335万再生という驚異的な記録を打ち立てた伝説の夫婦が登場した。

【映像】ダイエットして綺麗になった現在の妻（以前の姿も）

神奈川県鎌倉市にお住まいの山中夫妻は、2022年7月に藤井隆と井上咲楽がMCに就任してから出場した新婚さんである。

彼らが伝説となった理由は、スタジオ全体の度肝を抜いた「ぽよ語」という夫婦だけの魔法の言葉である。今回、MCの藤井と井上の二人は、番組史上初めて新婚さんの自宅を訪問した。妻・沙織さんの姿を見た藤井は、「なんかめちゃくちゃ綺麗になってない？」と思わず驚きの声を上げた。これに対し沙織さんは「痩せたぽよ」と即答。運動や食事制限に励んでダイエットに成功したことを明かし、その変貌ぶりには井上も「めちゃくちゃ綺麗になってる」と感嘆した。

自宅では、ぽよ家のウェルカムフードとして崎陽軒の「おうちでジャンボシウマイmini」が振る舞われた。外見こそ美しく磨き上げられた沙織さんであったが、その内面には現在も「不思議なぽよワールド」が健在。就寝前に行われるという儀式「ぼよ電車ごっこ」を目の当たりにしたMCの二人は、再びア然として立ち尽くす事態となった。

また、放送の前日には、山中夫妻が間もなく行う予定であった結婚披露宴がついに執り行われ、番組では、MCの二人にビデオメッセージを依頼する夫妻の様子が紹介された。